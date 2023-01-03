Memur ve memur emeklisi zam oranı 16,47 oldu

Enflasyon, Aralık 2022'de yıllık bazda yüzde 64,27 olurken, bu rakam son 9 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.
TÜİK açıklaması ile memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı da netleşti.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM ORANI KAÇ OLDU?
Memur maaş zammı için kritik veri açıklandı. Memur maaşları, Ocak zammı ile beraber artarak milyonların alım gücü yükselecek. Memur zammı hesaplama tabloları gündemdeki sıcaklığını artırdı.
6 aylık enflasyon rakamı ise yüzde 15,39 olarak gerçekleşti. Bu rakam refah payı hariç Ocak 2023 SSK ve Bağ-Kur emeklisi zammı oldu.
Enflasyon farkı ve toplu sözleşme dahil memur ve memur emeklisi zam oranı ise 16,47 oldu.
GÖZLER REFAH PAYINDA
Ancak bu rakamlar memur ve emekliler için nihai zam oranları değil.
Memur ve emeklilere verilecek refah payı sonrası zam oranı kesinleşecek.
Gözler şimdi refah payı açıklamasına çevrildi.
MEMUR ZAMMI ENFLASYON FARKI VE EK ZAM İLE HESAPLANACAK
Ek zamların TÜİK'in Aralık ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası veya hafta içinde duyurulması bekleniyor. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zam oranına ilave olarak masadaki 3 ek zam dahil ekonomistlerin beklentilerine göre son memur maaş zammı tabloları belli oldu.
SOSYAL ÖDEMELER DE MEMUR MAAŞ ZAMMI İLE BELİRLENİYOR
65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı da memur zammı ile belirlenecek. Memur emeklisi ve memur maaşları için belirlenecek zam oranı aynı zamanda da kıdem tazminatı tavanı da yükseltecek.
REFAH PAYIYLA OLASI ZAM SENARYOLARI
Memurlar için refah payı sonrası yüzde 20, yüzde 30 ve yüzde 40 zamma göre maaşları tek tek hesapladık.. İşte olası zam senaryoları...
Not: Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücret, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazninatı gibi ödemleer dahil edilmemiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI
Şu anki maaş: 9 bin 105 TL
Yüzde 20 zam: 10 bin 926 TL
Yüzde 30 zam: 11 bin 836 TL
Yüzde 40 zam: 12 bin 747 TL
EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ AYLIĞI
Şu anki maaş: 6 bin 78 TL
Yüzde 20 zam: 7 bin 293 TL
Yüzde 30 zam: 7 bin 901 TL
Yüzde 40 zam: 8 bin 509 TL
EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIĞI
Şu anki maaş 3 bin 500 TL
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının da yeni yılda artırılması bekleniyor. Bu rakam henüz belirlenmedi.
MEMUR
Memur (Üniversite mezunu): Şu anki maaş 9 bin 707 TL (Derece 9/1)
Yüzde 20 zam: 11 bin 648 TL
Yüzde 30 zam: 12 bin 691 TL
Yüzde 40 zam: 13 bin 589 TL
ÖĞRETMEN
Öğretmen: Şu anki maaş 12 bin 276 (Derece 1/4)
Yüzde 20 zam: 14 bin 731 TL
Yüzde 30 zam: 15 bin 958 TL
Yüzde 40 zam: 17 bin 186 TL
POLİS MEMURU
Polis memuru: Şu anki maaş 13 bin 747 (Derece 8/1)
Yüzde 20 zam: 16 bin 496 TL
Yüzde 30 zam: 17 bin 871 TL
Yüzde 40 zam: 19 bin 245 TL
UZMAN DOKTOR
Uzman doktor: Şu anki maaş 18 bin 853 (Derece 1/4)
Yüzde 20 zam: 22 bin 623 TL
Yüzde 30 zam: 24 bin 508 TL
Yüzde 40 zam: 26 bin 394 TL
HEMŞİRE
Hemşire (Üniversite mezunu): Şu anki maaş 11 bin 828 (Derece 5/1)
Yüzde 20 zam: 14 bin 193 TL
Yüzde 30 zam: 15 bin 376 TL
Yüzde 40 zam: 16 bin 559 TL
AVUKAT
Avukat: Şu anki maaş 15 bin 485 (Derece 1/4)
Yüzde 20 zam: 18 bin 582
Yüzde 30 zam: 20 bin 130
Yüzde 40 zam: 21 bin 679
MÜHENDİS
Mühendis: Şu anki maaş 16 bin 205 (deree 1/4)
Yüzde 20 zam: 19 bin 446
Yüzde 30 zam: 21 bin 66
Yüzde 40 zam: 22 bin 687
TEKNİSYEN
Teknisyen (Lise mezunu): Şu anki maaş 10 bin 100 (Derece 11/1)
Yüzde 20 zam: 12 bin 120 TL
Yüzde 30 zam: 13 bin 130 TL
Yüzde 40 zam: 14 bin 140 TL
VAİZ
Vaiz: Şu anki maaş 12 bin 752 (Dereec 1/4)
Yüzde 20 maaş: 15 bin 302
Yüzde 30 maaş: 16 bin 577
Yüzde 40 maaş: 17 bin 852
PROFESÖR
Profesör: Şu anki maaş 25 bin 984 (Derece 1/4)
Yüzde 20 zam:31 bin 180 TL
Yüzde 30 zam: 33 bin 779 TL
Yüzde 40 zam: 36 bin 377
GENEL MÜDÜR
Genel Müdür: Şu anki maaş 29 bin 809 (Derece 1/4)
Yüzde 20 zam: 35 bin 770 TL
Yüzde 30 zam: 38 bin 751 TL
Yüzde 40 zam: 41 bin 732 TL
ŞUBE MÜDÜRÜ
Şube Müdürü (Üniversite Mezunu): Şu anki maaş 15 bin 848 (Derece1/4)
Yüzde 20 zam: 19 bin 17
Yüzde 30 zam: 20 bin 602
Yüzde 40 zam: 22 bin 187