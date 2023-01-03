Ekonomi Memur ve memur emeklisi zam oranı 16,47 oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Memur ve memur emeklisi zam oranı 16,47 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Buna göre enflasyon aylık bazda 1,18 yıllık bazda ise yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. TÜİK verilerine göre, memur ve memur emeklisi için 6 aylık artış oranı 16,48 oldu. Ancak bu rakamlar memur ve emekliler için nihai zam oranları değil. Memur ve emeklilere verilecek refah payı sonrası zam oranı kesinleşecek. Memur ve emeklilerin maaşlarına ilave bir refah payının da eklenmesi bekleniyor. Peki, en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Memur ve memur emeklisi zam oranı 16,47 oldu
Arşiv

Enflasyon, Aralık 2022'de yıllık bazda yüzde 64,27 olurken, bu rakam son 9 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

TÜİK açıklaması ile memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı da netleşti.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM ORANI KAÇ OLDU?

Memur maaş zammı için kritik veri açıklandı. Memur maaşları, Ocak zammı ile beraber artarak milyonların alım gücü yükselecek. Memur zammı hesaplama tabloları gündemdeki sıcaklığını artırdı.

6 aylık enflasyon rakamı ise yüzde 15,39 olarak gerçekleşti. Bu rakam refah payı hariç Ocak 2023 SSK ve Bağ-Kur emeklisi zammı oldu.

Enflasyon farkı ve toplu sözleşme dahil memur ve memur emeklisi zam oranı ise 16,47 oldu.

GÖZLER REFAH PAYINDA

Ancak bu rakamlar memur ve emekliler için nihai zam oranları değil.

Memur ve emeklilere verilecek refah payı sonrası zam oranı kesinleşecek.

Gözler şimdi refah payı açıklamasına çevrildi.

MEMUR ZAMMI ENFLASYON FARKI VE EK ZAM İLE HESAPLANACAK

Ek zamların TÜİK'in Aralık ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası veya hafta içinde duyurulması bekleniyor. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zam oranına ilave olarak masadaki 3 ek zam dahil ekonomistlerin beklentilerine göre son memur maaş zammı tabloları belli oldu.

SOSYAL ÖDEMELER DE MEMUR MAAŞ ZAMMI İLE BELİRLENİYOR

65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı da memur zammı ile belirlenecek. Memur emeklisi ve memur maaşları için belirlenecek zam oranı aynı zamanda da kıdem tazminatı tavanı da yükseltecek.

REFAH PAYIYLA OLASI ZAM SENARYOLARI

Memurlar için refah payı sonrası yüzde 20, yüzde 30 ve yüzde 40 zamma göre maaşları tek tek hesapladık.. İşte olası zam senaryoları...

Not: Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücret, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazninatı gibi ödemleer dahil edilmemiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

Şu anki maaş: 9 bin 105 TL

Yüzde 20 zam: 10 bin 926 TL

Yüzde 30 zam: 11 bin 836 TL

Yüzde 40 zam: 12 bin 747 TL

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ AYLIĞI

Şu anki maaş: 6 bin 78 TL

Yüzde 20 zam: 7 bin 293 TL

Yüzde 30 zam: 7 bin 901 TL

Yüzde 40 zam: 8 bin 509 TL

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIĞI

Şu anki maaş 3 bin 500 TL

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının da yeni yılda artırılması bekleniyor. Bu rakam henüz belirlenmedi.

MEMUR

Memur (Üniversite mezunu): Şu anki maaş 9 bin 707 TL (Derece 9/1)

Yüzde 20 zam: 11 bin 648 TL

Yüzde 30 zam: 12 bin 691 TL

Yüzde 40 zam: 13 bin 589 TL

ÖĞRETMEN

Öğretmen: Şu anki maaş 12 bin 276 (Derece 1/4)

Yüzde 20 zam: 14 bin 731 TL

Yüzde 30 zam: 15 bin 958 TL

Yüzde 40 zam: 17 bin 186 TL

POLİS MEMURU

Polis memuru: Şu anki maaş 13 bin 747 (Derece 8/1)

Yüzde 20 zam: 16 bin 496 TL

Yüzde 30 zam: 17 bin 871 TL

Yüzde 40 zam: 19 bin 245 TL

UZMAN DOKTOR

Uzman doktor: Şu anki maaş 18 bin 853 (Derece 1/4)

Yüzde 20 zam: 22 bin 623 TL

Yüzde 30 zam: 24 bin 508 TL

Yüzde 40 zam: 26 bin 394 TL

HEMŞİRE

Hemşire (Üniversite mezunu): Şu anki maaş 11 bin 828 (Derece 5/1)

Yüzde 20 zam: 14 bin 193 TL

Yüzde 30 zam: 15 bin 376 TL

Yüzde 40 zam: 16 bin 559 TL

AVUKAT

Avukat: Şu anki maaş 15 bin 485 (Derece 1/4)

Yüzde 20 zam: 18 bin 582

Yüzde 30 zam: 20 bin 130

Yüzde 40 zam: 21 bin 679

MÜHENDİS

Mühendis: Şu anki maaş 16 bin 205 (deree 1/4)

Yüzde 20 zam: 19 bin 446

Yüzde 30 zam: 21 bin 66

Yüzde 40 zam: 22 bin 687

TEKNİSYEN

Teknisyen (Lise mezunu): Şu anki maaş 10 bin 100 (Derece 11/1)

Yüzde 20 zam: 12 bin 120 TL

Yüzde 30 zam: 13 bin 130 TL

Yüzde 40 zam: 14 bin 140 TL

VAİZ

Vaiz: Şu anki maaş 12 bin 752 (Dereec 1/4)

Yüzde 20 maaş: 15 bin 302

Yüzde 30 maaş: 16 bin 577

Yüzde 40 maaş: 17 bin 852

PROFESÖR

Profesör: Şu anki maaş 25 bin 984 (Derece 1/4)

Yüzde 20 zam:31 bin 180 TL

Yüzde 30 zam: 33 bin 779 TL

Yüzde 40 zam: 36 bin 377

GENEL MÜDÜR

Genel Müdür: Şu anki maaş 29 bin 809 (Derece 1/4)

Yüzde 20 zam: 35 bin 770 TL

Yüzde 30 zam: 38 bin 751 TL

Yüzde 40 zam: 41 bin 732 TL

ŞUBE MÜDÜRÜ

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu): Şu anki maaş 15 bin 848 (Derece1/4)

Yüzde 20 zam: 19 bin 17

Yüzde 30 zam: 20 bin 602

Yüzde 40 zam: 22 bin 187

Memur ve memur emeklisi zam oranı 16,47 oldu | TÜİK enflasyon açıklaması
ÖZGÜN
Memur ve memur emeklisi zam oranı 16,47 oldu | TÜİK enflasyon açıklaması

6 Aylık TEFE- TÜFE enflasyon rakamı açıklandı! Zam tablosu netleşti
ÖZGÜN
6 Aylık TEFE- TÜFE enflasyon rakamı açıklandı! Zam tablosu netleşti

Memur ve emekli zammı için gözler TÜİK'teydi: Aralık ayı enflasyon açıklandı
ÖZGÜN
Memur ve emekli zammı için gözler TÜİK'teydi: Aralık ayı enflasyon açıklandı

Milyonlarca memur ve emekli bekliyordu: Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı
EKONOMİ
Milyonlarca memur ve emekli bekliyordu: Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı

Gözler enflasyon verisindeydi: Emekli ve memurun maaş zammı belli oldu
FOTOĞRAF 22
Title
Memur ve emekli maaşına yapılacak zam oranlarına ilişkin yapılan her açıklama yakından takip ediliyor.
Title
Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı oranında belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyon kadar zam alıyor.
Title
Kasım ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte 5 aylık veriler ortaya çıktı. Buna göre; 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 14,04, enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise yüzde 15,04 oldu.
Title
TÜİK tarafından bugün açıklanan enflasyon oranlarının ardından memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranı da netlik kazandı.
Title
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurdu.
Title
Buna göre enflasyon aylık bazda 1,18 yıllık bazda ise yüzde 64,27 olarak gerçekleşti.
Title
6 aylık enflasyon rakamı ise yüzde 15,39 olarak gerçekleşti.
Title
Enflasyon farkı ve toplu sözleşme dahil memur ve memur emeklisi zam oranı ise 16,47 oldu.
Title
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞIŞu anki maaş: 9 bin 105 TLYüzde 20 zam: 10 bin 926 TLYüzde 30 zam: 11 bin 836 TLYüzde 40 zam: 12 bin 747 TL
Title
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞIŞu anki maaş: 9 bin 105 TLYüzde 20 zam: 10 bin 926 TLYüzde 30 zam: 11 bin 836 TLYüzde 40 zam: 12 bin 747 TL
Title
EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIĞIŞu anki maaş 3 bin 500 TLEn düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının da yeni yılda artırılması bekleniyor. Bu rakam henüz belirlenmedi.
Title
MEMURMemur (Üniversite mezunu): Şu anki maaş 9 bin 707 TL (Derece 91)Yüzde 20 zam: 11 bin 648 TLYüzde 30 zam: 12 bin 691 TLYüzde 40 zam: 13 bin 589 TL
Title
ÖĞRETMENÖğretmen: Şu anki maaş 12 bin 276 (Derece 14)Yüzde 20 zam: 14 bin 731 TLYüzde 30 zam: 15 bin 958 TLYüzde 40 zam: 17 bin 186 TL
Title
POLİS MEMURUPolis memuru: Şu anki maaş 13 bin 747 (Derece 81)Yüzde 20 zam: 16 bin 496 TLYüzde 30 zam: 17 bin 871 TLYüzde 40 zam: 19 bin 245 TL
Title
UZMAN DOKTORUzman doktor: Şu anki maaş 18 bin 853 (Derece 14)Yüzde 20 zam: 22 bin 623 TLYüzde 30 zam: 24 bin 508 TLYüzde 40 zam: 26 bin 394 TL
Title
HEMŞİREHemşire (Üniversite mezunu): Şu anki maaş 11 bin 828 (Derece 51)Yüzde 20 zam: 14 bin 193 TLYüzde 30 zam: 15 bin 376 TLYüzde 40 zam: 16 bin 559 TL
Title
AVUKATAvukat: Şu anki maaş 15 bin 485 (Derece 14)Yüzde 20 zam: 18 bin 582Yüzde 30 zam: 20 bin 130Yüzde 40 zam: 21 bin 679
Title
MÜHENDİSMühendis: Şu anki maaş 16 bin 205 (deree 14)Yüzde 20 zam: 19 bin 446Yüzde 30 zam: 21 bin 66Yüzde 40 zam: 22 bin 687
Title
TEKNİSYENTeknisyen (Lise mezunu): Şu anki maaş 10 bin 100 (Derece 111)Yüzde 20 zam: 12 bin 120 TLYüzde 30 zam: 13 bin 130 TLYüzde 40 zam: 14 bin 140 TL
Title
VAİZVaiz: Şu anki maaş 12 bin 752 (Dereec 14)Yüzde 20 maaş: 15 bin 302Yüzde 30 maaş: 16 bin 577Yüzde 40 maaş: 17 bin 852
Title
PROFESÖRProfesör: Şu anki maaş 25 bin 984 (Derece 14)Yüzde 20 zam:31 bin 180 TLYüzde 30 zam: 33 bin 779 TLYüzde 40 zam: 36 bin 377
Title
GENEL MÜDÜRGenel Müdür: Şu anki maaş 29 bin 809 (Derece 14)Yüzde 20 zam: 35 bin 770 TLYüzde 30 zam: 38 bin 751 TLYüzde 40 zam: 41 bin 732 TLŞUBE MÜDÜRÜŞube Müdürü (Üniversite Mezunu): Şu anki maaş 15 bin 848 (Derece14)Yüzde 20 zam: 19 bin 17Yüzde 30 zam: 20 bin 602Yüzde 40 zam: 22 bin 187
Gözler enflasyon verisindeydi: Emekli ve memurun maaş zammı belli oldu
TÜİK tarafından bugün açıklanan enflasyon oranlarının ardından memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranı da netlik kazandı. Bu rakamlara refah payının da eklenmesi beklenirken işte memur ve emekli maaş zam oranı..


Türkiyeden çıkıyor

Türkiye'den çıkıyor

Dünyanın her yerine gidiyor.
Sisli hava kaç gün sürecek?

Sisli hava
kaç gün sürecek?

​Hava durumu tahminleri il il yayınlandı.
Olası üçzam senaryosu

Memur ve emeklinin gözü enflasyon verisinde.

​Aralık ayında beklentilerin altında gerçekleşti.

Seçim tarihi erkene alınır mı?

Seçim tarihi erkene alınır mı?

​MHP Genel Başkanı Bahçeli: Seçimler zamanında da olsa erkene de alınsa hazırız.

​PKK'dan Hollandalı gazeteciye ölüm tehdidi.

14 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunuyor.

​254,2 milyar dolar.

Araçlar ilerleyemedi çok sayıda sefer iptal edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.