Ekonomi Merdiven altı Ramazan kolisine dikkat
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merdiven altı Ramazan kolisine dikkat

Ramazan kolisi alışverişlerinde merdiven altı ve tarihi geçen ürünlere dikkat edilmesi önemli. İçindeki ürünleri kontrol etmeniz gereken paketi, kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Çünkü bazı malzemeler, tek tek alımda daha uyguna gelebiliyor.

Bu sayede, hem ihtiyaç sahiplerinin sağlığını hem de cüzdanınızı koruyabilirsiniz. Çalışanlarına destek olmak isteyen şirketler ise dijital erzak kart uygulamasına yöneldi. Bu yöndeki talepler, geçen yıla göre 2 kat arttı.

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Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
Merdiven altı Ramazan kolisine dikkat
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Tüketici derneği temsilcileri, Ramazan kolisi ile ilgili vatandaşı fiyata, son kullanma tarihine ve kalitesiz ürünlere karşı uyarıyor. Çünkü, çoğumuzun yavaştan başladığı alışveriş telaşında göz ardı ettiği şeyler fırsatçılar için kazanç kapısı oluyor. Biraz dikkatli olmak hem ihtiyaç sahipleri hem de Ramazan ayının bereketi için önemli. Erzak paketleri ise içeriğine göre, ortalama 250 ile 400 lira arasında değişiyor.

Bendevi Palandöken
Bendevi Palandöken

SADECE FİYAT DEĞİL

  • Yardımsever kişi ve kurumlar bütçelerine göre paket hazırlatıyor. Daha önce hazırlanmış kolileri incelemeden aldığımızda daha pahalıya mal olabilir. Hal böyle olunca, kişisel dikkatimiz hem ihtiyaç sahiplerinin daha kaliteli gıdaya erişmesini hem de cüzdanımızı korumamızı sağlayacak.
  • Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin'e göre; kalitesiz ve günü geçmiş ürünlere karşı kesinlikle dikkatli olunması gerekiyor. Çünkü fırsatçılığın da kol gezdiği bu dönemde öncelikle vatandaş duyarlılığı gerekiyor. Alışverişte sadece fiyata bakıp "şu daha ucuzmuş" mantığıyla ürün alınmaması gerektiğini belirten Şahin, “Kolilerin içine bakmadan en ucuzunu alıyoruz. Evimize ne alıyorsak aynı hassasiyette olmalıyız” uyarısında bulundu.

10 MİLYAR LİRALIK EKONOMİ BEKLENTİSİ

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, “Ramazan kolilerinin, bildiğiniz ve güvendiğiniz yerden alınması önemli. Vatandaşın kalite, son kullanma tarihi, marka gibi konularda dikkatli olması şart. Şimdiden net bir rakam verememekle birlikte, Ramazan ayındaki faaliyetlerin 8-10 milyar liralık ekonomik oluşturmasını bekleyebiliriz" ifadesini kullandı.

Öte yandan, birçok dijital platformda Ramazan kolisi ve alışveriş çeki satışı başladı. Çeklerin ortalaması, 250 liradan başlıyor ve 2 bin liraya kadar çıkıyor.

Şirketler çalışanlarına temassız gönderiyor

  • Çalışanlarına destek olmak isteyen kurumlar da, uzaktan çalışmanın iş hayatına dahil olmasıyla birlikte dijital çözümlere yöneldi. Momento’nun Kurucusu Zeynep Dağlı Kastro, Dijital Erzak’a ilginin bu yıl da çok yoğun olduğuna vurgu yaparak, “Şirketlerin Dijital Erzak talebi geçen yıla kıyasla 2 kat arttı” dedi. Kastro, “Şirketlerin daha fazla tercih ettiği uygulama, çalışanlara kendi ihtiyaçları doğrultusunda seçim yapma olanağı sağlıyor” şeklinde konuştu.

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