Merinos Halı halka arz yolunda

Erdemoğlu Holding’in şirketlerinden Merinos Halı’nın yüzde 25’i önümüzdeki yılın ortalarına doğru halka arz edilecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, hisse satışının yüzde 50’sini yurt dışındaki yatırımcılara yapmayı planladıklarını söyledi. Satacakları hisselerin tamamının Erdemoğlu Holding’e ait paylar olacağını belirten Erdemoğlu, “Halka arz işlemlerini yurt içinde Vakıf Yatırım ve İş Yatırım yürütecek. Yurt dışında ise HSCB ve CP Morgan aracılık edecek. Halka arz işlemini Mayıs 2025’te tamamlamayı planlıyoruz. Elde edilecek gelirin yarısı sermayeye eklenecek diğer yarısı holdinge kaynak olarak aktarılacak. Sermayeye eklenecek tutar; yatırımlar ve kredi ödemelerinde kullanılacak” dedi.

Merinos Halı’nın 2024 yılını 530 milyon dolarlık ciro ile kapatacağını ve bu rakamın yaklaşık 480 milyon dolarının ihracat gelirlerinden oluşacağını anlatan Erdemoğlu, firmanın yatırımları ve üretimleri hakkında şu bilgileri verdi: “2024 yılında yapılan ve devam eden yatırımların toplam bedeli yaklaşık 275 milyon dolar civarındadır. Faaliyete 2025 yılının ikinci yarısında geçecek olan MTR polyester cips yatırım bedeli yaklaşık 220 milyon dolardır. Bu yatırımla birlikte yıllık 350 bin ton üretim kapasitesine ulaşacağız. Şirketimizin toplam değeri ise yaklaşık 2 milyar dolar civarındı. Şu anda ikisi Gaziantep’te biri de Çerkezköy’de olmak üzere 3 farklı lokasyonda üretim yapıyoruz. 4 bin 700 çalışanla ürettikleri halıları yurt içinin yanı sıra 80 ülkeye ihraç ettiklerine dikkat çeken İbrahim Erdemoğlu, “Satışlarımızın %42’sini Avrupa ve İngiltere’ye, %38’ini Amerika’ya, %12’ini Ortadoğu ve Afrika’ya, %8’ini ise iç piyasaya yapıyoruz. Fabrikalarımız yüzde %85 kapasite ile çalışıyor.”