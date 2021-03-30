Ekonomi Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına Mustafa Duman atandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına Mustafa Duman atandı | Mustafa Duman nereli, kaç yaşında?

Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına Mustafa Duman atandı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı. Göreve, Mustafa Duman atandı. Buna göre; Mustafa Duman nereli, kaç yaşında soruları da merak konusu oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına Mustafa Duman atandı | Mustafa Duman nereli, kaç yaşında?
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Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alınırken, yerine Mustafa Duman atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcısı Murat Çetinkaya, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35’inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci maddesi gereğince görevden alınmış ve bu suretle boşalan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Yardımcılığına, 1211 sayılı Kanunun 29’uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 7’nci maddeleri gereğince Mustafa Duman atanmıştır.

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