Ekonomi Merkez Bankası FAST sisteminde üst limiti yükseltti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası FAST sisteminde üst limiti yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 8 Ocak itibarıyla kullanıma açılan yeni nesil 7/24 anlık ödeme sistemi Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi'nde işlem üst limiti 1.000 TL’ye yükseltildi.

Haber Merkezi AA
FAST'te işlem limiti artırıldı.
FAST'te işlem limiti artırıldı.

TCMB'den yapılan açıklamada, iç kaynaklarca geliştirilip işletilen ve 8 Ocak itibarıyla kullanıma açılan yeni nesil 7/24 anlık ödeme sistemi FAST Sisteminin yoğun bir ilgi ile karşılandığı, kısa süre içinde FAST üzerinden 9 milyon anlık ödeme gerçekleştirildiği ifade edildi.

Ödemelerin, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN), telefon numarası ve e-posta adresi ile kolay ve hızlı bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sisteminde kayıtlı kullanıcı sayısının 5,3 milyona ulaştığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Bugün itibarıyla FAST Sisteminde işlem üst limiti 1000 TL’ye yükseltilmiştir. FAST’ın ilerleyen dönemlerde daha yüksek limitlerle ve kullanıcı deneyimini artıracak karekodlu ödeme gibi yeni katma değerli servislerle birlikte çalışması mümkün olabilecektir. Ödemeler alanındaki temel alt yapıyı güçlendirecek bu gelişmelerin, yenilikçi finansal teknolojilerin hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesini sağlayarak, dijital ekonomi hedefi doğrultusunda çok önemli katkılarda bulunacağı değerlendirilmektedir. Sisteme ilişkin daha detaylı bilgiye ve tanıtım içeriğine https://fast.tcmb.gov.tr adresinden erişilebilmektedir."

FAST Sistemi, 8 Ocak'ta yaygın kullanımının yakından izlenmesi amacıyla 50 lira limitli olarak başlatılmıştı.

Merkez Bankası FAST Sistemi'ni bugün vatandaşın kullanımına açtı
EKONOMİ
Merkez Bankası FAST Sistemi'ni bugün vatandaşın kullanımına açtı

Abone Ol Google News
İSKİ duyurdu

İSKİ duyurdu

İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 38,29'a yükseldi.
Çinli üreticiden temassız şarj

Çinli üreticiden temassız şarj

​Xiaomi tamamen kablosuz şarj teknolojisini duyurdu.
Taksim Camiinde sona doğru: Dış cephe tamam

​İkinci elde rekor düşüş: Fiyatlar da geriliyor.

​Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü Ersin Şimşek'in tuhaf bağlantıları çıktı.
30 kilo<br>altınla kaçmıştı

30 kilo
altınla kaçmıştı

​Müşterilerin altınlarıyla kaçan kuyumcunun savunması pes dedirtti.
Diyarbakır'da vahşet

Diyarbakır'da vahşet

​Baba evine sığınan eşini öldürdü, oğlu, baldızı ve yeğenini yaraladı.
3.5 milyon doz<br>aşı daha Türkiye'de

3.5 milyon doz
aşı daha Türkiye'de

​Çin'den koronavirüs aşısı sevkiyatı sürüyor.
Balıkesir'de<br>feci kaza

Balıkesir'de
feci kaza

İşçi servisinin karıştığı kazada 3 kişi öldü.
Bakan'dan<br>sürpriz ziyaret

Bakan'dan
sürpriz ziyaret

​Dünyaca ünlü aktör Jason Statham ile görüştü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.