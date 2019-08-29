Ekonomi Merkez Bankası rezervleri açıklandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası rezervleri açıklandı

Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 101 milyar 534 milyon dolara gerilerken altın rezervleri ise 558 milyon dolar azalışla 25 milyar 266 milyon dolardan 24 milyar 708 milyon dolara geriledi.

Haber Merkezi AA
Merkez Bankası rezervleri 101 milyar dolar seviyesinde.
Merkez Bankası rezervleri 101 milyar dolar seviyesinde.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 155 milyon dolar azalarak 101 milyar 534 milyon dolar oldu.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 23 Ağustos'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 597 milyon dolar azalışla 76 milyar 826 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri , 16 Ağustos'ta 77 milyar 423 milyon dolar seviyesindeydi.

  • Söz konusu dönemde altın rezervleri, 558 milyon dolar azalışla 25 milyar 266 milyon dolardan 24 milyar 708 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 155 milyon dolar azalarak 102 milyar 689 milyon dolardan 101 milyar 534 milyon dolara düştü.

  • TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
  • Tarih Altın Rezervi Brüt Döviz Rezervi Toplam Rezervler
  • 28.12.2018 19.950 71.980 91.930
  • 25.01.2019 19.862 73.470 93.332
  • 22.02.2019 20.549 79.122 99.671
  • 29.03.2019 20.834 75.408 96.242
  • 26.04.2019 20.432 73.284 93.716
  • 31.05.2019 20.517 75.038 95.555
  • 28.06.2019 22.853 73.544 96.397
  • 26.07.2019 23.417 74.971 98.388
  • 02.08.2019 23.169 75.400 98.569
  • 09.08.2019 24.893 79.217 104.110
  • 16.08.2019 25.266 77.423 102.689
  • 23.08.2019 24.708 76.826 101.534

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