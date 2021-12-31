Ekonomi Merkez Bankasından yeni kur kararı Ayrıntılar belli oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası'ndan yeni kur kararı: Ayrıntılar belli oldu

TCMB, TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşüm tebliğlerinde değişiklik yaptı. Döviz alış kuru ve vade sonu kuru tanımlarındaki "saat 11.00'de Merkez Bankası tarafından ilan edilen" ifadeleri çıkarıldı. Bunun yerine "Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen" cümlesi eklendi. Yeni uygulamada, Merkez Bankası tarafından saat 10.00 ile 15.00 arasında her saat başı ilan edilen kur dikkate alınacak ve TL dönüşüm hangi saatte olduysa ona yakın en son saatteki kur baz alınacak. Vade sonu kuru yine hesabı vadesinin dolduğu gün saat 11.00'de açıklanan kur olacak.

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Haber Merkezi AA
Merkez Bankasından yeni kur kararı: Ayrıntılar belli oldu
TCMB'den, TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşüm tebliğlerinde değişiklik.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB), Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesine ilişkin tebliğlerde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de yapılan değişiklikler kapsamında, "dönüşüm kuru" ve "vade sonu kuru" kavramları yeniden tanımlandı.

  • Buna göre, tebliğde dönüşüm kurunun karşılığı, "döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarında bulunan dövizin Türk lirasına çevrildiği gün Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen döviz alış kurunu" şeklinde değiştirildi.

Vade sonu kuru da "Türk lirası mevduat veya katılma hesabının vadesinde Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen döviz alış kurunu" olarak tanımlandı.

"SAAT 11.00'DE İLAN EDİLEN" İFADESİ ÇIKTI

Böylece döviz alış kuru ve vade sonu kuru tanımlarındaki "saat 11.00'de Merkez Bankası tarafından ilan edilen" ifadeleri çıkarılarak, bunun yerine "Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen" cümlesi eklendi.

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KATILMA HESAPLARINDA GETİRİ FARKININ HESAPLANMASI

Tebliğin döviz tevdiat hesapları ve katılım fonlarının, vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüşümüne ilişkin bölümünde de düzenlemeye gidildi.

Bu düzenleme ile katılma hesabına sağlanacak getirinin Merkez Bankasının katılım bankaları ile açık piyasa işlemleri kapsamında yaptığı bir hafta vadeli geri satım vaadi ile alım işlemlerinde oluşan maliyetten düşük olması halinde aradaki farkı, katılım bankası karşılayabilecek. Karşılanmayan kısım için Merkez Bankasınca ödeme yapılmayacak.

Daha önce söz konusu fark, katılım bankalarının Merkez Bankası ile açık piyasa işlemleri kapsamında yaptıkları bir hafta vadeli repo işlemlerinde oluşan maliyete göre hesaplanıyordu.

Öte yandan tebliğde, "vade sonunda Türk lirası mevduat veya katılma hesabı sahibine anapara ile faiz veya kar payı banka tarafından ödenir" maddesi de "vade sonunda Türk lirası mevduat hesabı sahibine anapara ile faiz, katılma hesabı sahibine ise vade sonundaki katılma hesabı bakiyesi banka tarafından ödenir" şeklinde değiştirildi.

ALTINDA DA AYNI DÜZENLEME

  • TCMB'nin Altın Hesaplarından Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de yaptığı değişiklikler de Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik kapsamında tebliğin tanımlar bölümünde "dönüşüm fiyatı" ile "vade sonu fiyatı" kavramlarının tanımından, "saat 11.00'de Merkez Bankası tarafından ilan edilen" ifadeleri çıkarıldı.

Böylece yeni tebliğde dönüşüm fiyatı, "altın hesaplarında bulunan altının Türk lirasına çevrildiği gün Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen gram altının Türk lirası karşılığı alış fiyatını", vade sonu fiyatı da "Türk lirası mevduat veya katılma hesabının vadesinde Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen gram altının Türk lirası karşılığı alış fiyatını" şeklinde tanımlandı.

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YENİ UYGULAMA NASIL OLACAK?

Yeni uygulamada, Merkez Bankası tarafından saat 10.00 ile 15.00 arasında her saat başı ilan edilen kur dikkate alınacak ve TL dönüşüm hangi saatte olduysa ona yakın en son saatteki kur baz alınacak.

Vade sonu kuru yine hesabı vadesinin dolduğu gün saat 11.00'de açıklanan kur olacak.

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10 soruda 'Altın hesaplarının vadeli TL mevduat veya katılma hesaplarına dönüştürülmesi'
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Bankacılık sistemindeki toplam mevduat ve katılım fonu içinde Türk lirasının payının artırılarak finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla döviz tevdiat hesaplarının (DTH) ve döviz cinsinden katılım fonlarının Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesine ilişkin destekler açıklanmıştı.
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Bu kez altın cinsinden mevduat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanmasına karar verildi.<br><br>Söz konusu yeni desteğe ilişkin en çok merak edilen 10 soru ve yanıtları şöyle:
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1: Altın hesaplarının vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüşümü kimler yararlanabilecek?<br><br>Cevap: Yurt dışında işçi, serbest meslek müstakil iş sahibi Türk vatandaşları dahil Türkiye’de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek kişiler bu sistemden faydalanabilecek. Tüzel kişiler bu sisteme dahil olamayacak.
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2: Hesaplar hangi vadelerde açılabilecek?<br><br>Cevap: Hesaplar 3, 6 ve 12 aylık vadelerde olabilecek.
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3: Katılım bankaları da bu sisteme dahil olacak mı?<br><br>Cevap: Katılım bankaları da sisteme dahil olup, uygulama katılım bankacılığı esasları çerçevesinde işleyecektir.
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4: Hesaptan elde edilen getiri ne olacak?<br><br>Cevap: Vade sonuna kadar beklendiğinde, hesaba banka tarafından faiz işletilecek. Vadede altın fiyatı vade başına göre daha yüksek gerçekleşirse, faiz dışında kalan fark Merkez Bankasınca hesap sahibine ödenecek. Dolayısıyla vade sonuna kadar beklendiğinde hesap sahibi en az faiz düzeyinde getiriyi garanti etmiş olacak ve altın fiyatlarındaki düşüşten etkilenmeyecek, altın fiyatlarında artış olması halinde de bu artıştan faydalanmış olacaktır.<br><br>Katılım bankacılığında ise kar payı katılım bankacılığı esasları çerçevesinde belirlenerek hesaplara eklenecektir. Vade sonunda hesap sahibinin katılma hesabına kar payı ilave edilecektir. Böylelikle katılma hesabı sahipleri altın fiyatlarındaki düşüşten etkilenmeyecek, altın fiyatlarında artış olması halinde bu artıştan katılım bankacılığı esasları çerçevesinde getiri elde edebilecektir.
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5: Vadeden önce hesaptan çekim yapılır mı?<br><br>Cevap: Türk lirası mevduat veya katılma hesabından vadeden önce çekim yapılması halinde ve çekim yapılan tarihte saat 11:00’de Merkez Bankasınca ilan edilen gram altının Türk lirası karşılığı alış fiyatının hesabın açıldığı tarihteki fiyattan yüksek olması durumunda, hesap sahibine herhangi bir fark ödenmeyecek. Çekim yapılan tarihte ilan edilen fiyatın hesabın açıldığı tarihteki fiyattan düşük olması durumunda ise hesap düşük olan fiyata göre güncellenerek hesap sahibine ödenecektir.
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6: Sisteme giriş için belli bir tarih var mı? Sisteme birden fazla giriş-çıkış olabilir mi?<br><br>Cevap: 28 Aralık'ta mevcut olan altın hesapları ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesapları, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilebilecek. Bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya katılma hesapları, belirtilen destekten bir defaya mahsus faydalanabilecek. Bir hesap sahibi birden fazla hesap ile sisteme dahil olabilecek.
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7: Mevduat sahibi için faiz oranı, katılma hesabı sahibi için kar payı nasıl belirlenecek?<br><br>Cevap: Bankanın mevduat hesabına uygulayacağı faiz oranı TCMB tarafından belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (yüzde 14) altında olamayacak. Katılma hesabının kar payı getirisi vade sonunda katılım bankacılığı esasları çerçevesinde belirlenecektir.
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8: Bu ürüne geçiş için her bankaya başvurulabilecek mi?<br><br>Cevap: Sisteme dahil olan tüm bankalara başvuru yapılabilecek.
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9: Dönüşüm ve vade sonu fiyatları nedir?<br><br>Cevap: Altın hesaplarında bulunan altının Türk lirasına çevrildiği gün ve hesabında vadesinde saat 11:00’de Merkez Bankası tarafından ilan edilen 9951000 veya 10001000 saflıktaki gram altının Türk lirası karşılığı alış fiyatlarıdır.
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10: Halihazırda altın cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarının sisteme dahil olması için gerçek kişilerin başvuruda mı bulunması gerekecek, yoksa otomatik olarak geçiş yapılacak mı?<br><br>Cevap: Bireysel bankacılık işlemi olduğu için tasarruf sahibinin bankaya başvuru yapması gerekecek.
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10 soruda 'Altın hesaplarının vadeli TL mevduat veya katılma hesaplarına dönüştürülmesi'
Altın cinsinden mevduat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümünün desteklenmesine ilişkin detaylar belli oldu. Vatandaşlar söz konusu yeni ürüne ilişkin en çok "Sistemden kimler, nasıl yararlanacak?", "Vadesinden önce çekim yapılması halinde destek sağlanacak mı?", "Halihazırdaki altın hesapları da sisteme dahil olabilecek mi?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. İşte konu ile ilgili merak edilenler...


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