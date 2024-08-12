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Ekonomi

Merkez Bankası'ndan yeni swap adımı: Güney Kore ile anlaşma üç yıllığına yenilendi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Kore Merkez Bankası, Türk lirası ile Kore wonu arasında yapılan ikili para takası (swap) anlaşmasını güncelledi. Anlaşmanın yenilenmesiyle, iki merkez bankası arasında güncel döviz kurlarını yansıtacak şekilde azami 56 milyar Türk lirası veya 2,3 trilyon Kore wonu değerinde yerel para birimi takasına imkân sağlayacağı belirtildi.

09:36 - 12/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 09:38 - 12/08/2024 Pazartesi
AA
Merkez Bankası ile Kore Merkez Bankası swap anlaşmasını yeniledi.
Merkez Bankası ile Kore Merkez Bankası swap anlaşmasını yeniledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Kore Merkez Bankası, Türk lirası-Kore wonu ikili para takası (swap) anlaşmasını yeniledi.


TCMB'nin açıklamasında, anlaşmanın TCMB Başkanı Fatih Karahan ile Kore Merkez Bankası Başkanı Chang Yong Rhee tarafından imzalandığı bildirildi.


Geçerlilik süresi 3 yıl

Swap anlaşmasının iki merkez bankası arasında güncel döviz kurlarını yansıtacak şekilde azami 56 milyar Türk lirası veya 2,3 trilyon Kore wonu değerinde yerel para birimi takasına imkan sağlayacağı belirtilen açıklamada,
"Anlaşma geçerlilik süresi bugünden itibaren 3 yıl olup, tarafların karşılıklı uzlaşısı üzerine uzatılabilecektir. Anlaşma, para takası finansmanlı ticaret mutabakatı yoluyla ikili ticareti ve mali iş birliğini teşvik etme amacını taşımaktadır.

Taraflar, swap anlaşması ile iki merkez bankası arasındaki iş birliğinin daha da güçleneceğini öngörmektedir"
ifadelerine yer verildi.

Swap anlaşması nedir?

İki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde farklı para birimlerini karşılıklı olarak değiştirdikleri takas işlemine swap sözleşmesi deniyor.


Swap piyasasında ağırlıklı döviz ile faize dayalı sözleşmeler işlem görüyor.


Merkez bankaları, swap anlaşmaları ile yabancı para cinsinden likidite sağlarken, döviz kurlarında yaşanan ani dalgalanmalara karşı pozisyon alabiliyor.



#TCMB
#swap
#Güney Kore
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