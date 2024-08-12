Merkez Bankası'ndan yeni swap adımı: Güney Kore ile anlaşma üç yıllığına yenilendi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Kore Merkez Bankası, Türk lirası-Kore wonu ikili para takası (swap) anlaşmasını yeniledi.
TCMB'nin açıklamasında, anlaşmanın TCMB Başkanı Fatih Karahan ile Kore Merkez Bankası Başkanı Chang Yong Rhee tarafından imzalandığı bildirildi.
Geçerlilik süresi 3 yıl
Swap anlaşması nedir?
İki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde farklı para birimlerini karşılıklı olarak değiştirdikleri takas işlemine swap sözleşmesi deniyor.
Swap piyasasında ağırlıklı döviz ile faize dayalı sözleşmeler işlem görüyor.
Merkez bankaları, swap anlaşmaları ile yabancı para cinsinden likidite sağlarken, döviz kurlarında yaşanan ani dalgalanmalara karşı pozisyon alabiliyor.