Merkez indirdi sıra bankalarda

Merkez Bankası; iş dünyası başta olmak üzere 82 milyonun beklediği faiz indirimini nihayet önceki gün yaptı. Politika faizlerini 425 baz puan düşürerek yüzde 24’ten yüzde 19,75’e çeken Merkez Bankası’nın faiz düşürmeye devam etmesi bekleniyor. Yıl sonuna kadar 500 baz puanlık bir indirim daha yapması beklenen Merkez Bankası’nın bankalara ucuz para satışının ekonomideki dengelenmeyi hızlandırması bekleniyor. Bu beklentinin gerçekleşmesi için bankaların da faiz indirimine gitmesi gerekiyor.

FONLAMA MALİYETİ DÜŞTÜ

Merkez Bankasının 425 baz puanlık faiz indirimi hem bankaların fonlama maliyetini hem de mevduat faizlerini düşürdü. Merkez Bankası dün yüzde 19,57 maliyetle bankalara 33 milyar lira verdi. Merkezin miktar yöntemiyle düzenlediği 2 Ağustos vadeli repo ihalesine 49 milyar 500 milyon liralık teklif geldi. Ancak Merkez Bankası piyasaya 32 milyar 999 milyon 999 bin 989 lira verdi. İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 19,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 21,79 seviyesinde gerçekleşti.

İNDİRİM SIRASI BANKALARDA

Rifat Hisarcıklıoğlu

“Faiz indirme sırası şimdi sıra bankalarda” diyen iş dünyası kredi faizlerinde indirim bekliyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankasının faiz indirimi kararının hem bankaların fonlama maliyetini hem de mevduat faizlerini düşüreceğini belirterek, “Şimdi sıra bankalarda. Onlara çağrıda bulunuyorum. Bankaların da ellerini taşın altına koymasını ve bu indirimi kredi faizlerine bir an önce yansıtmalarını bekliyoruz” dedi.

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İŞ DÜNYASINA MORAL OLDU

Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankasının faiz indiriminin iş dünyasına moral verdiğini vurgulayarak, indirimlerin önümüzdeki aylarda da sürmesini arzu ettiklerini söyledi. Hisarcıklıoğlu, faiz indiriminin hem bankaların fonlama maliyetini hem de mevduat faizlerini düşüreceğini belirterek, “Dolayısıyla şimdi sıra bankalarda. Onlara çağrıda bulunuyorum. Bankaların da ellerini taşın altına koymasını ve bu indirimi kredi faizlerine bir an önce yansıtmalarını bekliyoruz” dedi. Bankaların da kredi faizlerinde indirime gitmesiyle piyasaların canlanacağını dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Böylece faiz indiriminin etkisi reel sektörümüze ve ekonominin geneline yansıyacak, iç piyasa hareketlenecek, istihdam ve yatırım tüm bunlardan olumlu etkilenecektir” değerlendirmesinde bulundu.

Sanayide üretimi artıracak

Orhan Aydın

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSTİM OSB) Başkanı Orhan Aydın, Merkez Bankasının faiz indirimi kararıyla ilgili, “Faizin düşmesi ekonomi ve sanayi için çok kritik bir karar. Yüksek faiz üretime gerçekten darbe vuruyor. İndirim kararıyla sanayide üretim artacaktır. Herkesin beklentisi üretime ve ihracata dayalı reel ekonomi. Bunun gerçekleşmesiyle ekonomide iyileşme kalıcı olarak mümkün olacaktır” dedi. Yüksek faizin üretim mekanizmasını durma noktasına getirdiğini ifade eden Aydın, faizdeki düşüşün üreticileri ve sanayicileri yeniden harekete geçireceğini, böylece yeni yatırımların yapılacağını dile getirdi.

Bankalar daha fazla kredi vermeli

Nazmi Durbakayım

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, “Merkez Bankası faiz oranlarını düşürerek başta gayrimenkul olmak üzere tüm sektörün önünü aydınlatacak bir meşalenin kıvılcımını çaktı. Bankacılık, gayrimenkul ve diğer sektörlerin üzerine düşen görev de Merkez Bankası’nın çaktığı kıvılcımı ekonomiye ısıtacak bir meşaleye döndürmektir” dedi. Bankaların daha fazla kredi vererek para kazanacağını ve devletin tapu harcı ve KDV vasıtasıyla daha fazla gelir elde edeceğine işaret eden Durbakayım, üreticilerin de faaliyetleri için gerekli olan finansman dengesini sürdüreceğini belirtti.

İş dünyasının sesi olduk

24 Temmuz 2019 tarihinde yayımlanan Yeni Şafak gazetesinin manşet haberi.

Faizlerin geçen yıl bir kalemde 625 baz puan yükseltilmesinin ardından eleştirilerin seslendirilmesi konusunda Yeni Şafak işdünyasının sesi oldu. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat için faizlerin düşürülmesini sıkça gündeme getiren Yeni Şafak’ın yayınları iş dünyasından büyük destek gördü. Yeni Şafak aracılığıyla faizlerin indirilmesi taleplerini dile getiren iş adamları, faiz indirimlerinin sürmesini bekliyor.