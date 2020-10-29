Merkez Bankası sıkı duracak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, yılın son enflasyon raporunu dün İstanbul'da açıkladı. TCMB, enflasyon beklentilerini yukarı yönde revize etti. TCMB 2020 yıl sonu TÜFE tahminini 3.2 puan artırarak yüzde 8.9’dan yüzde 12.1’e, 2021 yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 6.2’den yüzde 9.4’e yükseltti.

SALGINDA İKİNCE DALGA TAHMİNLERİ DEĞİŞTİRDİ

Raporun detaylarıyla ilgili bilgi veren Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, “Beklentilerimizi revize ettik. Tahminler, salgında büyük bir hareketlilik kısıtlaması gerektirecek ikinci bir dalga olmayacağı ve küresel risk iştahında ilave bozulma olmayacağı bir görünüm çerçevesinde üretildi. Koronavirüs salgınını takiben Nisan ayında dip seviyesini gören küresel iktisadi faaliyet normalleşme adımları sonrasında kısmi bir toparlanma kaydetti. Büyümeye dair öncü gösterge niteliğindeki PMI endekslerindeki toparlanma sürüyor. Ancak küresel faaliyet halen salgın öncesi düzeyinin altında seyrediyor. Veri akışı ile birlikte 2020 yılına ilişkin büyüme öngörüleri geçtiğimiz rapor dönemine göre bir miktar iyileşse de yıl geneli için halen belirgin daralmalara işaret ediyor” dedi.

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SIKI DURUŞ SÜRECEK

Uysal, büyümenin sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde devam edebilmesi için enflasyonun kritik önem arz ettiğini söyledi. Uysal, şunları kaydetti: “Enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesis edilmesi sağlıklı büyümenin devamı için kritik önem arz ediyor. Bu durum, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı bir para politikası duruşu gerektiriyor. Para ve likidite politikalarında devam eden sıkılaşmanın etkisiyle enflasyonun 2021 yılının ilk çeyreğini takiben düşüş eğilimine gireceğini öngörüyoruz."

Uysal, reel politika faizinin pozitif düzeylere çekilmesiyle enflasyon görünümünde sağlanacak iyileşmenin, hanehalkı portföy tercihlerinde dolarizasyon eğilimini zayıflatacağını değerlendirdiklerini de dile getirdi.

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RAPORDA YENİLİKLER VAR

Enflasyon raporunun yeni hali de toplantıda gündeme geldi. Uysal, “Yeni raporda, konjonktürel olarak önemli gördüğümüz detaylarla ilgili kısa tespit ve değerlendirmelere “mercek altı” başlıkları altında yer vermeye başladık. Yeni raporda, konjonktürel olarak önemli gördüğümüz detaylarla ilgili kısa tespit ve değerlendirmelere “mercek altı” başlıkları altında yer vermeye başladık" bilgisini paylaştı.