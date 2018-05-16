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EkonomiMerkez Bankasından dolara sözlü müdahale
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası'ndan dövize sözlü müdahale

Merkez Bankası'ndan dolara sözlü müdahale

Merkez Bankası, son dönemde piyasada döviz kurları üzerinde görülen hareketlenmelere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada gerekli tedbirlerin alınacağı belirtildi. Merkez'in piyasalara verdiği mesaj sonrasında dolar ise 4,40 seviyelerine kadar geri çekildi.

Yeni Şafak
Dolar
Dolar

Doların rekor serisini sürdürmesi ve 4.50'yi aşmasının ardından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan dolara sözlü müdahale geldi.

Merkez bankası açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmektedir. Gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkileri de dikkate alınarak gerekli adımlar atılacaktır."

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4,40 SEVİYELERİNE GERİLEDİ

Açıklamadan kısa bir süre önce 4.5011 ile tarihi zirvesini yenileyen dolar/TL, açıklamanın ardından ilk tepki olarak 4.45 seviyesine geriledi.

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ile bir araya geleceği bildirildi.

Bu gelişmenin ardından düşüşünü hızlandıran kur, 4.4070 seviyesine kadar indi.

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