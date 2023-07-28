Merkez'den yeni enflasyon tahmini yüzde 58

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılın üçüncü Enflasyon Raporu’nu açıkladı. İlk kez basının karşısına çıkan Erkan, enflasyon patikasında güncellemeye gittiklerini belirtti. Merkez Bankası İdare Merkezi’nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Erkan, “Yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58'e yükselttik. 2024 yıl sonu tahminimizi yüzde 33'e güncelledik. 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 15’e gerileyeceğini öngörüyoruz. Tahmin patikamızdaki revizyon, 2023 yıl sonu için 35,7 puan, 2024 yıl sonu için ise 24,2 puan olmuştur” dedi.

TEMEL AMAÇ FİYAT İSTİKRARI

Temel amaçlarının fiyat istikrarının tesisi olduğunu vurgulayan Erkan, “Enflasyonu kalıcı düşürmek için parasal sıkılaştırma sürecine başladık. Enflasyonda belirgin iyileşmeye kadar parasal sıkılaştırmayı gerektiği ölçüde kademeli güçlendireceğiz. Faiz artırımının yanı sıra seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları aldık ve devam edeceğiz” diye konuştu.

ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK ARTACAK

Enflasyonun kısa vadede geçici yükseliş göstereceğini dile getiren Erkan, “2024 dezenflasyonun başlamasını sağlayacak zemini dikkatle oluşturuyoruz. 2025 sonrasını ise istikrar döneminin başlangıcı olarak görüyoruz. Bu dönemde enflasyondaki gerileme hızlanırken öngörülebilirlik de artacaktır. Dezenflasyon sürecinde enflasyonun ana eğilimi ve beklentiler tutarlı şekilde iyileşmeye başlayacak. Kararlar 2024'ün ikinci çeyreğinde enflasyona yansıyacak” ifadelerini kullandı.

SEÇİCİ KREDİ TALEBİ DENGELER

Erkan, enflasyonun gerilemesine en büyük katkının temel mal, gıda ve enerji kalemlerinden geldiğine dikkat çekti. Hizmet grubunun katkısının 15 puan civarında yatay seyrettiğine değinen Erkan, sözlerini şöyle sürdürdü: “İktisadi faaliyetteki güçlü seyirde özellikle iç talep etkili. İç talebe karşın toplam arz daha ılımlı seyrediyor. Seçici kredi sıkılaştırması kararlarımızın iç talebi dengeleyeceğini öngörüyoruz. Çıktı açığının kapanması dezenflasyon sürecinin önemli birleşeni olacaktır. Yılın ikinci yarısında parasal sıkılaştırmanın etkileriyle cari işlemler hesabında belirgin iyileşmesi öngörmekteyiz.”

Faiz artışı piyasa dinamiklerine zarar vermemeli

Toplantının soru cevap kısmında faiz artışının kademeli süreceğine vurgu yapan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, “Faiz artırımının etkisini ekonomide piyasa dinamiklerinde zarar vermeden, aşırılıklar oluşturmadan, kademeli gitmek bütün merkez bankalarının amacıdır” dedi. Erkan, Fed’in bir anda faizde enflasyon üzerine çıkmadığı örneğini verdi ve mevduat faizinin dolarizasyonu artırmayacak bir seviyede olmasını önemsediklerini belirtti.

O protokolü kullanmıyoruz

Merkez Bankası Başkanı Erkan, TL tasarruf araçlarını çeşitlendireceklerini, bunların zaman içinde açıklanacağını duyurdu. Erkan, Hazine ile Merkez Bankası arasında 2018’de imzalanan kamu bankalarının kur piyasasına müdahalesine izin veren protokolü kullanmadıklarını da dile getirdi.

Rezervler 113,6 milyar dolar

Merkez Bankası’nın toplam rezervleri 21 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 489 milyon dolar artarak 113 milyar 551 milyon dolara ulaştı. Bankacılık sektörünün kredi hacmi de 115 milyar 659 milyon lira artarak 10 trilyon 252 milyar 729 milyon liraya yükseldi. Toplam mevduat ise 233 milyar 128 milyon lira arttı.

Mehmet Şimşek

ŞİMŞEK’TEN AB’YE ÇAĞRI: Gümrük Birliği’ni güncelleyelim

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupa Birliği'ne (AB) Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi çağrısında bulundu. Şimşek, Avusturya'nın Salzburg kentinde düzenlenen "Yarının Avrupası: Sınamalarla Yüzleşmek ve Geleceği Şekillendirmek" başlıklı panelde konuştu.

TÜRKİYE’Yİ GÖRMEZDEN GELEMEZSİNİZ

Yakın vadede AB ile Türkiye arasında Gümrük Birliği Anlaşması'nın hizmetleri ve tarım ürünlerini kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğine inandığını belirten Şimşek, "Birkaç sene önce Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin faydaları üzerine bir araştırma yapıldı. Sonucunda bunun AB'ye büyük faydası olduğu ortaya çıktı. Ağacın alçaktaki dallarındaki meyvelerinden (yakın vadeli hedeflerden) başlayarak yeniden görüşebiliriz" dedi.

Şimşek, Türkiye'nin AB ile üyelik sürecinin 1963 yılından bu yana devam ettiğini hatırlatarak şunları kaydetti: "Eğer Avrupa daha uygun bir pozisyon almak istiyorsa, Avrupalı liderlerin bahsettiği gibi küresel meselelerde daha iyi bir oyuncu olmak istiyorsa, Türkiye büyüklüğünde bir ülkeyi görmezden gelemezsiniz."







