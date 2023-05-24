Merkez’in kasasında 670 ton altın var

2022’de 148 tonla altın alımı rekoru kıran Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu yıl da rezervlerini güçlendirmeyi sürdürüyor. Merkez Bankası, 2023 yılının ilk 5 ayında toplam 128 ton altın aldı. Dünya Altın Konseyi verilerine göre; TCMB’nin 2022’de 542 ton olan toplam rezervi son alımlarla birlikte 670 tona ulaştı. Altın rezervinin değeri 44 milyar 312 milyon dolar olarak hesaplandı.

İÇ TALEBİ TCMB KARŞILIYOR

6 Şubat depremlerinin ekonomiye olumsuz etkisini hafifletmek için Merkez Bankası dışındaki kuruluşların altın ithalatı geçici bir süreliğine durdurulmuştu. Cari açıkta artışın önlenmesi amacıyla uygulanan altın ithalatı kısıtlaması nedeniyle, yurt içinde artan talep Merkez Bankası’nın kasasından karşılanıyor. Merkez Bankası iç talebi karşılamak amacıyla mart ayında 15 ton altın satışı gerçekleştirdi. Yurt dışından bu yılın ocak ayında 23,1 ton, şubat ayında 22,5 ton altın temin edilmişti. Merkez Bankası'nın rezervlerine nisan ve mayıs aylarında ise toplam 97,4 ton altın daha eklendi. Böylece TCMB, ilk 5 ayda 128 tonluk alımla altın rezervini 542 tondan 670 tona çıkardı.

2022'DE ZİRVEDE YER ALDI

Dünya genelinde merkez bankaları 2022 yılında 1.167 ton net altın almıştı. Türkiye ise geçtiğimiz yıl 148 ton altın alımıyla dünya ülkeleri arasında zirveye yerleşti.

DÜNYANIN 12’NCİ EN BÜYÜK REZERVİ

Altın alımında TCMB'yi 62 tonluk alımla Çin ve 47 tonluk alımla Mısır merkez bankaları takip etti. Türkiye, dünyanın en büyük 12’nci resmi altın rezervinin sahibi oldu.







