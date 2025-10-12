Yeni Şafak
'Mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesinti' iddialarına bakanlıktan yalanlama

15:3812/10/2025, Pazar
Yeni Şafak
'Mesken kiralarında yüzde 20 stopaj' iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.
'Mesken kiralarında yüzde 20 stopaj' iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi yapılacağına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi yapılacağına ilişkin çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Gündemimizde kira stopajına yönelik herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır."




