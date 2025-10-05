Yeni Şafak
Bakanlık liste yayınladı: Hamburger ve Adana kebabın içine karıştırmışlar

Lokman Özdemir
09:535/10/2025, Pazar
G: 5/10/2025, Pazar
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sağlığı tehdit eden firmalar listesine yeni ürünler ve şehirler eklendi. Denetimlerde Adana kebapta sakatat, et hamburgerde ise tavuk eti tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehlikeye atan ürünler listesine yeni firmalar ve ürünler ekledi. Denetimlerde macunda ilaç etken maddesi, üzüm pekmezinde şeker, piliç salamda mekanik ayrılmış et, sucukta baş ve sakatat tespit edildi.



Dana kıyma ve hamburger köftelerinde kanatlı eti, Adana kebapta ise baş, taşlık ve kalp sakatatı belirlendi.

Sızma zeytinyağında tohum yağı karışımı, balda ise taklit ve tağşiş vakaları ortaya çıktı.


