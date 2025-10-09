Bakanlık güvensiz buldu: Popüler çocuk oyuncağı piyasadan toplatılıyor

Özellikle sosyal medyada popüler olan kaktüs figürlü dans eden oyuncak için Ticaret Bakanlığı piyasadan toplatılmasına ve satışının yasaklanmasına karar verdi.
Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürün listesine bu kez de çok popüler olan bir oyuncak eklendi. Kaktüs figürlü dans eden ve ses çıkaran oyuncak 'güvensiz' bulunurken, 'boğulma riski' oluşturabileceği vurgusu yapıldı.
ÖZELLİKLE SOSYAL MEDYADA ÇOK POPÜLER
Bakanlık tarafından güncellenen listeye sosyal medyada popüler olan oynayan kaktüs oyuncak da girdi.
'Enis Çelebi Ennes Yeni Nesil Teknoloji"' firmasına ait olan rol yapan oyuncağın piyasada toplatılıp arzının yasaklanmasına karar verildi.
Oyuncağın çocuklar için 'boğulma riski' oluşturabileceği kaydedildi.