Ekonomi Mesleki Eğitim Kanunu Meclisten geçti Meslek lisesi öğrencisinin maaşı devletten
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Mesleki Eğitim Kanunu Meclis'ten geçti: Meslek lisesi öğrencisinin maaşı devletten

Mesleki Eğitim Kanunu’nda değişiklikler öngören düzenleme Meclis’ten geçti. Kanunda iki önemli değişikliğe gidildi. Yapılan değişiklikle öğrencilerin her ay aldıkları asgari ücretin üçte biri oranındaki maaşın tamamını devlet ödeyecek. Ayrıca üçüncü yılında kalfa olan öğrenciler asgari ücretin yarısı kadar ücret alacak.

Abone Ol Google News
Yasemin Asan Yeni Şafak
Mesleki Eğitim Kanunu Meclisten geçti: ​Meslek lisesi öğrencisinin maaşı devletten
Arşiv

Milli Eğitim Bakanlığının mesleki eğitimi güçlendirmek amacıyla yaptığı düzenlemelerden biri olan mesleki eğitim merkezleri ile ilgili önemli iki karar alındı. Öğrencilerin haftada bir gün okulda, diğer günler işletmede gerçek ortamda mesleki eğitim aldıkları bir eğitim gören mesleki eğitim merkezlerinde istihdam oranı yüzde 88.

Merkezlerden usta olarak mezun olan öğrenciler, lise diploması almaya da hak kazanıyor. Bakanlık, merkezleri yaygınlaştırmak ve işvereni sisteme dahil olmaya teşvik etmeye için çalışmalarını sürdürüyordu.

İŞVERENDEN YÜK KALDIRILDI

Bu kapsamda TBMM Genel Kurulu’nda salı günü kabul edilen mesleki eğitim stajına devlet katkısını da içeren düzenlemelerle iki önemli değişiklik yapıldı.

İlk değişikliğe göre, mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin her ay aldıkları asgari ücretin üçte birinin tamamı artık devlet tarafından ödenecek. Daha önce bu ücret işveren tarafından ödeniyor, daha sonra bu ücretin bir kısmı devlet tarafından işverene geri ödeniyordu. Yeni düzenleme ile bu ödemede işveren üzerindeki yük tamamen kaldırıldı.

KALFAYA YARI ASGARİ ÜCRET

İkinci önemli değişiklik ise üçüncü sınıf sonunda kalfa olan öğrencilerin aldıkları ücrette yapıldı. Buna göre kalfalar asgari ücretin üçte biri kadar değil, artık asgari ücretin yarısı kadar ücret alacaklar. Yani, kalfaların alacağı ücrette de önemli bir iyileşme gerçekleştirilmiş oldu. Mesleklerinde en az 10 yıl usta olarak çalışanlar, iş pedagojisi kursu sınavına doğrudan katılabilecek.

Mahmut Özer
Mahmut Özer

Eleman yok şikayeti tarih olacak

  • Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, düzenleme için şu değerlendirmeleri yaptı: “TBMM’de kabul edilen yeni düzenleme ile mesleki eğitim merkezleri hem gençlerimizin mesleki eğitime yönelimleri açısından hem de işveren açısından çok daha cazip hale gelecek. İş dünyasından duymaya alışık olduğumuz ‘aradığım elemanı bulamıyorum’ şikâyeti artık tarih olacak.”

İstihdam oranı yüksek

  • Bakan Mahmut Özer, işverenin öğrenciyi mezun olduğu zaman da istihdam etmek isteyeceğini aktararak, “Mesleki eğitim merkezlerindeki istihdam oranı çok yüksek. Şu anda yaklaşık 160 bin öğrencinin eğitim aldığı bir eğitim türü mesleki eğitim merkezleri” dedi. Özer, burada en büyük avantajın ortaokul mezunu herkesin mesleki eğitim merkezinde eğitim alabileceği olduğunu ve dolayısıyla bir yaş sınırlamasının bulunmadığını, ve herkesin başvurabileceğini söyledi.

Erol Olçok Mesleki ve Teknik Lisesi'nin enerjisi güneşten
EKONOMİ
Erol Olçok Mesleki ve Teknik Lisesi'nin enerjisi güneşten

28 Şubat'ın hasarı onarılıyor
GÜNDEM
28 Şubat'ın hasarı onarılıyor


9 kişilik rakibi yenemedi

9 kişilik rakibi yenemedi

​Sarı lacivertlilerden taraftarı sinirlendiren puan kaybı.
Geceye damga vuran an

Geceye damga vuran an

​Karagümrük-Fenerbahçe maçında tartışma çıkartan an.
Kabaktepeden AK Partinin İstanbul adayı kim olacak sorusuna yanıt: Adayımızın kim olmayacağını söyleyeyim

Eğitime kar molası

Eğitime kar molası

Valilikler art arda duyurdu: Birçok ilde okullar tatil.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.