MEYED Genel Kurulu sonuçlandı: Osman Güldüoğlu yeni başkan seçildi

Türkiye meyve suyu sektörünün çatı kuruluşu olan Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED), 2025 yılı Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Genel kurulda yapılan seçim sonucunda MEYED’in yeni başkanı Osman Güldüoğlu (MEYSU) oldu. Uzun yıllardır sektörün içinde önemli görevler üstlenen Güldüoğlu, yeni Yönetim Kurulu ve üye şirketlerin iradesi ile meyve suyu sanayisinin sürdürülebilir kalkınmasını destekleyecek ve sektörü uluslararası arenada daha güçlü hale getirecek yeni projelere öncülük etmeye hazırlanıyor.

Türkiye meyve suyu sektörünün çatı kuruluşu olan Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED), yeni dönemde sektörün uluslararası rekabet gücünü artırmak, sürdürülebilir tarım uygulamalarını desteklemek ve meyve suyu sanayisinin gelişimini daha ileri taşımak için bilim temelli kapsamlı çalışmalarına hız kesmeden devam edecek. Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Osman Güldüoğlu, MEYED çatısı altında sektörün büyümesini teşvik eden yenilikçi stratejilere liderlik etmeye hazırlanıyor.

Yeni dönemde MEYED Yönetim Kurulu'nda Gonca Kırtıloğlu Demir (TUNAY GIDA) Başkan Yardımcısı olarak görev alırken, Berkan Berk (ADM Wild), Murat Yasa (AROMSA) Cem Kurt (DİMES), Can Aydemir (DÖHLER) ve Selin Kılıç (GÖKNUR) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapacak. Derneğin Genel Sekreterlik görevini ise İpek İşbitiren sürdürecek.MEYED’in yeni yönetimi, derneğin bugüne kadar kat ettiği mesafede büyük katkılar sunan geçmiş dönem başkanlarına teşekkür etti. Osman Güldüoğlu, önceki dönemlerde görev yapan başkanlara ve yönetime sektöre kazandırdıkları değerlerin önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“MEYED’in başarı hikayesinde emeği olan, başta kurucu başkanımız Prof. Dr. Aziz Ekşi olmak üzere tüm geçmiş dönem başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize ve sektörümüz için çalışan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Onların sektöre sağladığı değer, bizlerin de gelecekte atacağı adımlara ilham veriyor. Önceki yönetimlerin bıraktığı güçlü mirasın üzerine inşa ederek, sektörümüzü daha ileri taşımak için tüm gücümüzle çalışacağız.”





Göreve seçilmesinin ardından konuşan MEYED Başkanı Osman Güldüoğlu, yeni dönemde sektörün geleceğine yönelik önemli adımlar atacaklarını belirterek:

“Meyve suyu sektörü, zengin meyve çeşitliliği, yüksek teknolojiye sahip fabrikaları, global vizyona sahip nitelikli iş gücü, yüksek kadın istihdam oranları ve karbon negatif değer zinciriyle dikkat çeken; sürdürülebilir ve kapsayıcı yapısıyla Türkiye’nin tarım ve gıda sanayisi açısından stratejik bir öneme sahiptir. MEYED olarak, kurulduğumuz günden bu yana sektörümüzün potansiyelini somut başarılara taşıması adına bu güçlü dinamiklerine katkı sağlamak için endüstrinin tüm paydaşlarını kapsayan bir yönetim anlayışını benimsiyoruz. Bu yaklaşım, derneğimizin sektördeki tüm aktörlerin fikir ve katkılarını değerli kılan bir yönetim kültürünü de yansıtmaktadır.

2024 yılı itibarıyla Türkiye'nin meyve suyu ihracatı 640 milyon dolara ulaşmış olup, bir önceki yılın ihracat rakamını %30 oranında aşmıştır. Bunun ötesinde %95 dış ticaret fazlası veriyoruz, çünkü tüm gayretimiz ülkemizin meyvesi ile üretim yapmaktır. Ayrıca, sektörümüz, bir milyon çiftçiye sağladığı güvenli gelir kaynağı ile kırsal kalkınmaya büyük destek sunmaktadır. Hane halkı da dâhil edildiğinde, bu etki daha geniş bir topluluğa ulaşmaktadır.

Makro ve mikro düzeyde zorluklar olsa da sektörümüz geleceği pozitif görmeye odaklıdır. Birkaç sene içinde 1 milyar doları aşmak ve ötesinde dünya ihracat pazar payımızı %10’lara taşıma hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. MEYED olarak, sektöre değer katacak çözümler geliştirmek için ulusal ve uluslararası iş birlikleri ile kamu, özel sektör, akademi ve STK'ları bir araya getiren bir yapıya sahibiz. Bu şekilde, Türkiye'nin meyve suyu endüstrisini daha rekabetçi ve sürdürülebilir bir geleceğe taşımayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

MEYED, tarıma, ekonomiye, çevreye ve beslenmeye yarar bu endüstriyi ileriye taşımak için ulusal ve uluslararası tüm paydaşlarıyla ortak bilinç içinde çalışmalar yürütmeyi hedeflemektedir. MEYED, üyelerinin ortak iradesi ve küresel vizyonu ile sektörün gelişimine katkı sağlamayı ve Türk meyve suyu sektörünün uluslararası arenada daha güçlü bir konuma gelmesini hedeflemektedir.



