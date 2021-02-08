Ekonomi Meyve sebzede 5 milyar dolarlık ihracat hedefi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Meyve sebze üreticilerinin 2021 ihracat hedefi 5 milyar dolar

Meyve sebzede 5 milyar dolarlık ihracat hedefi

2021 yılında ihracat gelirinde 5 milyar doları aşmayı hedeflediklerini belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, kovid-19 salgınına rağmen geçen yıl bazı tarım ve gıda ürünlerinin ihracatında yüzde 25-35 artış yakaladıklarını kaydetti.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınına rağmen geçen yıl bazı tarım ve gıda ürünlerinin ihracatında yüzde 25-35 artış yakaladıklarını belirtti.

Geçen sezon kirazda ve sofralık üzümde rekoltenin çok iyi olduğunu bildiren Uçak, narenciye üretiminde de portakal dışında düşüş bekledikleri bir ürünün olmadığını kaydetti.

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Uçak, geçen yıl taze meyve sebze ihracatında bir önceki seneye göre yüzde 21, meyve sebze mamullerinde de yüzde 8'lik artış yakalandığını belirterek şunları kaydetti:

"2021 yılında ihracat gelirinde 5 milyar doları aşmayı hedefliyoruz. Bu sene ihracatımıza hız kesmeden devam edeceğiz, şu an devam eden bir narenciye sezonu var. Dünyanın 120 ülkesine ihraç ettiğimiz turşularımız, bu yıl yaşanan salgın sürecinde tüketicilerin sağlıklı yiyeceklere yönelmesiyle önemli bir talep artışıyla karşılaştı. Bu artışın önümüzdeki sezon da devam edeceğini düşünüyorum. Hem taze meyve sebzede hem de meyve sebze mamullerinde ihracatımızın artarak devam edeceğini düşünüyorum."

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak taze üzüm, kiraz, şeftali ve işlenmiş gıda olmak üzere iki yeni UR-GE projesine başladıklarını bildiren Uçak, projelere katılan firmalara Ticaret Bakanlığının desteğiyle tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Araştırma-Geliştirme Destek Programı 16. Proje Çağrısı kapsamında bazı meyvelerde kayıpların belirlenmesi ve önlenmesi amacıyla bir proje başvurularının olduğunu belirten Uçak, "Maalesef gerek iklim koşulları, gerek yanlış hasat, taşıma ve depolama yöntemlerinden dolayı ürettiğimiz sebze meyvelerin önemli bir bölümünü fire veriyoruz ve tüketemiyoruz. Amacımız bu proje ile tüm bu olumsuzlukların kaynaklarını tespit edip engelleyebilmek." ifadelerini kullandı.

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