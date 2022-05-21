Milli enerjiye yön verecek plan: MÜSİAD 11 maddelik strateji belgesini açıkladı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in katılımıyla Uluslararası Enerji Zirvesi düzenledi. “MÜSİAD Enerji Stratejisi”ni katılımcılarla paylaşan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, enerjide bağımsızlığın yerli ve milli enerji kaynaklarının geliştirilmesiyle mümkün olduğunu işaret etti. Başkan Asmalı, MÜSİAD Enerji Stratejisi kapsamınıda 3 temel prensip belirlendiğini ifade ederek; bu kapsamda yerli, verimli ve teknoloji odaklı enerji üretim ve tüketimi, Türkiye’nin enerji sanayisinin inşa edilmesi ve enerjide bağımsız, güvenilir kuşak yol Türkiye perspektifi planlandığını söyledi.

YENİLENEBİLİR PAYI %75’E ÇIKARILMALI

MÜSİAD olarak enerji alanında belirlenen temel prensipler çerçevesinde 11 maddelik bir strateji planı hazırlandığını belirten MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, hazırlanan yeni yol haritası ile gelecek dönem enerji politikalarının şekillenmesinde rehber bir vizyon enerji dinamiklerine dokunmayı hedeflediklerini söyledi. Başkan Asmalı, MÜSİAD Strateji Planı maddelerini şöyle sıraladı: Elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payı 2050 yılına kadar yüzde 75’e çıkartılmalıdır. 10-20-40 modeli ile, gelecek 10 yılda enerji verimliliği yatırımına 20 milyar dolar finansman sağlanarak, enerji verimliliği ile ithal enerjide 40 milyar dolar azaltım hedefi koyularak milli enerji verimliliği seferberliği ilan edilmelidir.”

NÜKLEER YEŞİL ENERJİ STATÜSÜNE ALINSIN

Strateji belgesi kapsamında doğalgaz ve nükleer enerjinin yeşil yakıt statüsüne alınmasını teklif ettiklerini belirten Asmalı, “Nükleer enerjinin, toplam elektrik üretimindeki payının, 20 yılda yüzde 20’ye çıkartılmasını talep ediyoruz. Türkiye’de 20 yılda 5 milyar dolar/yıl ihracat yapılabilecek milli hidrojen hamlesi başlatılarak, yerli ve yabancı sermaye için Türkiye’de yatırıma uygun ortam oluşturulmasını istiyoruz. Petrol ve gaz hatlarını artırılmalı. 10 yılda enerji dönüşümüne 200 bin yeni istihdam sağlayacak enerji istihdamı hamlesini başlatmalı. Enerji tasarrufu artırılmalı. Yerli otomobilimiz Togg, ile birlikte elektrikli araçlar için gerekli enerjiyi, dağıtık enerji ile yenilenebilir enerjiden sağlayacak çalışmalar yapılmalıdır.

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Dördüncü gemi Taşucu Limanında

Enerji Bakanı Fatih Dönmez zirvede yaptığı konuşmada, “Dördüncü gemimiz de dün Taşucu Limanı’na ulaştı. Burada 2 aylık bir bakım süreci olacak.Ardından belirleyeceğimiz lokasyonda ilk sondajına başlayacak. Yedinci nesil ve ilk defa bizim kullanacağımız bir gemi olacak. İnşallah yeni gemimizle yeni müjdeler almayı ümit ediyoruz” dedi. Dönmez, “Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planımız kapsamında 2021 yılında 1,33 milyar dolar yatırım yaptık ve karşılığında 372 milyon dolarlık bir tasarruf sağladık. 2021, enerji verimliliğinde en yüksek yatırımın ve en yüksek tasarrufun sağlandığı yıl oldu” ifadesini kullandı.

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