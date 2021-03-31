​Milli konteyner filosu kuralım​

İhracatçı birliklerin, Milli konteyner taşımacılık filosu kurulması önerisinde bulundu. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, koronavirüsün, üretim ağının yanında lojistik ağını da olumsuz etkilediğini belirtti. İhracatçıların, müşterilerine ulaştırması gereken ürünü için halen boş konteyner bulamadığını, bulunan konteynerlerde de nakliye ücreti yaklaşık 3 kat arttığı için rekabetçi fiyatın tutturulamadığının altını çizen Gürdoğan, “Konteyner bulunamaması, nakliye ücretlerinin yüksekliği, kara yolu geçiş belgesi yetersizliği ve dengeli dağıtılmaması gibi lojistik ağında yaşanan sıkıntılar ihracatımıza olumsuz yansımakta, hedeflenen ihracat seviyelerine ulaşmamızı engellemektedir" dedi.

Ahmet Gürdoğan

EKONOMİ Konteyner krizi büyüyor

Birçok küresel firmanın alımlarını Türkiye’ye yönlendirmesine rağmen, ihracatçının bu fırsatlardan istifade edemediğini dile getiren Gürdoğan, bu sorunlara çözüm için milli konteyner line taşımacılık filosu kurulmasını önerdi. Gürdoğan, şöyle devam etti: "İhracatçılarımıza ait konteyner gemilerinin bir havuzda toplanmasıyla kurulacak bir şirket ile uluslararası lojistik arenasında yer almamız büyük aciliyet arz etmektedir. İhracat hedeflerimize ulaşabilmemiz, milli konteyner taşımacılık filomuzu kurarak uluslararası taşımacılık ağında yer alabilmemizle mümkündür."

EKONOMİ Konteyeri biz üretelim

TIR’LAR 10 GÜN KAPIDA

Ürünlerin en hızlı ve uygun maliyetle pazara ulaştırmanın önemine vurgu yapan Gürdoğan, "İhraç malı yüklenmiş tırın geçiş belgesi yok diye 10 gün çıkış kapısında kuyrukta beklemesi ihracatçının enerjisini yok ediyor. En büyük destek, kendi milli konteyner taşımacılık filomuzu kurarak, ihracatçının malını sorunsuz hızlıca dünya piyasalarına sunabilmesini sağlamak olacaktır” dedi.