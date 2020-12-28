Ekonomi Milli torpido ORKA
SAVUNMA SANAYİ

Milli torpido ORKA

Milli torpido ORKA

ROKETSAN, Donanma’nın “hafif sınıf torpido” ihtiyacını karşılamak için ORKA projesini başlatıyor. Dışa bağımlılığı sona erdirecek “milli torpido”nun imzası Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nda atıldı. ORKA, Mavi Vatan’ın korunmasında TSK’ya güç katacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Projeyle su üstü platformlar ile deniz hava araçlarından denizaltılara karşı kullanılacak ORKA torpido silah sistemi, yerli ve milli olarak geliştirilecek.
Projeyle su üstü platformlar ile deniz hava araçlarından denizaltılara karşı kullanılacak ORKA torpido silah sistemi, yerli ve milli olarak geliştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın “hafif sınıf torpido” ihtiyacını karşılamak için “324 milimetre Torpido Geliştirilmesi Projesi (ORKA)” başlatıldı. ROKETSAN’ın ana yükleniciliğinde geliştirilecek “ORKA” ile bu alandaki dışa bağımlılık sona erecek. Projenin imza töreni SSB’de gerçekleştirildi. Projeyle su üstü platformlar ile deniz hava araçlarından denizaltılara karşı kullanılacak ORKA torpido silah sistemi, yerli ve milli olarak geliştirilecek.

Hafif sınıf ihtiyacını karşılayacak.

MAVİ VATANDA TSK’YA GÜÇ KATACAK

  • Hassas güdüm, navigasyon, gelişmiş arama ve hücum kabiliyetlerine sahip olacak ORKA, aldatma ve karıştırmaya karşı direnciyle hedef üstünde yüksek etkinlik sağlayacak. ROKETSAN’ın gelecek yıl teslim edilmesi hedeflenen AKYA Ağır Sınıf Torpido Projesi’nde edindiği tecrübe de ORKA Projesi’ne aktarılacak. ORKA Projesi’nde, ana yüklenici ROKETSAN’ın yanısıra ASELSAN da ana alt yüklenici olarak yer alacak. ORKA, Mavi Vatan’ın korunmasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücüne milli bir unsur olarak güç katacak.

Dışa bağımlı olmayacağız

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Savunma sanayiinde 2 misli çalışacağız’ sözünü esas alarak çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Artık durma zamanı değil, geçen her gün değerli. Güvenlik güçlerimizin bir ihtiyacı olduğunda onu kendimizin temin etmesi gerek. Her projede olduğu gibi bunda da projeyi yürütecek firmalarımız süreyi hızlandıracak. ORKA bizi bu alanda dışa bağımlı olmaktan kurtaracak” dedi.

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