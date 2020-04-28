Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Milyonlarca işçiyi ilgilendiren karar Tazminatsız kovulabilirsiniz
İŞ DÜNYASI

Milyonlarca işçiyi ilgilendiren karar: Tazminatsız kovulabilirsiniz

Şoför olarak çalıştığı şirketin aracıyla annesini ziyaret eden işçi, görev icabı verilen aracı özel işlerinde kullandığı gerekçesiyle kovuldu. Mahkemenin ’tazminat ödenmeli’ kararı Yargıtay tarafından bozuldu. Yüksek Mahkeme; iş yeri aracını özel işlerde kullanan işçinin tazminatsız şekilde işten çıkarılmasının önünü açtı.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Şoför olarak çalıştığı şirkete ait otomobille, annesini ziyaret eden işçi, tazminatsız şekilde kovuldu.

İş Mahkemesi’nin yolunu tutan mağdur şoför, şirket aracını kendi işi için kullandığı gerekçesi ile iş akdine son verildiğini, söz konusu aracı özel işlerinde kullanmadığını, işçilik alacaklarının ödenmediğini ileri sürdü.

Davacı şoför; kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık izin ücreti, ücret, ulusal bayram, genel tatil, hafta tatili ve fazla mesai alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti.

UYARILMASINA RAĞMEN VAZGEÇMEDİ

Davalı şirket avukatı ise davacının iş saatlerinde kullanmak üzere teslim edilen aracı kendi özel işlerinde kullandığını, uyarılmasına rağmen defalarca davranışından vazgeçmediğini dile getirdi. Davacının iş akdinin haklı nedenle feshedildiğini savundu.

Mahkeme; davanın kısmen kabulü ile kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık izin ücreti, ulusal bayram, genel tatil ve fazla mesai alacaklarının davalıdan tahsiline hükmetti. Kararı davalı avukatı temyiz etti.

YARGITAY'DAN DİKKAT ÇEKEN KARAR

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza atarak, iş yeri aracını özel işlerinde kullananların tazminatsız şekilde işten çıkarılmalarının önünü açtı.

Yargıtay kararında şöyle denildi:

"4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin (II) numaralı bendinde, ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan haller sıralanmış ve belirtilen durumlar ile benzerlerinin varlığı halinde, işverenin iş sözleşmesini haklı fesih imkânının olduğu açıklanmıştır. Yine değinilen bendin (e) alt bendinde, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan İşçi davranışlarının da işverene haklı fesih imkânı verdiği ifade edilmiştir.

Görüldüğü üzere yasadaki haller sınırlı sayıda olmayıp, genel olarak işçinin sadakat borcuna aykırılık oluşturan söz ve davranışları işverene fesih imkânı tanımaktadır.

Somut uyuşmazlıkta, dosyadaki bilgi ve belgelerden şirket aracının davacı İşçi tarafından özel işlerinde kullanıldığı sabittir. Davacının bu eylemi doğruluk ve bağlılığa aykırı olup, mahkemece davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddine karar verilmesi gerekirken kabulü bozmayı gerektirmiştir. Mahkeme kararının oy birliği ile bozulmasına karar verilmiştir."

İkinci el araç satışları dip seviyede!
EKONOMİ
İkinci el araç satışları dip seviyede!
Abone Ol Google News
Karalar kendini yalanladı

Karalar kendini yalanladı

Vali ile yaptığı konuşmayı aktardı gerçek ortaya çıktı
Röntgenin ifadesini verecek

Röntgenin ifadesini verecek

Başkanına Altun'un evini çektiren Kaftancıoğlu savcılığa çağrıldı.
İlk izin çıktı

İlk izin çıktı

​Kabe'de az sayıda kişiyle ibadet izni.
Koronavirüsten<br> daha tehlikeli

Koronavirüsten
daha tehlikeli

​Prof. Ceyhan: Her yıl 14 bin çocuğu kaybedebiliriz.
İkili hanelere gelmesini bekliyoruz

İkili hanelere gelmesini bekliyoruz

3 kırılma yaşandıktan sonra vaka sayıları düşecek.
En tehlikeli<br>virüs açlık

En tehlikeli
virüs açlık

Dünyada her gün 8220 çocuk açlıktan ölüyor

Tazminatsız<br>kovulabilirsiniz

Tazminatsız
kovulabilirsiniz

Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren karar.

BİM'den 12 milyon TL

BİM'den 12 milyon TL

Ünlü market zinciri ​'Biz bize yeteriz' kampanyasına büyük destek verdi.
Zekeriya <br>gözlerini açtı

Zekeriya
gözlerini açtı

​Fransa'da fişi çekilecekken Türkiye'ye getirilmişti...
Pandemiye inat<br>gezi ihalesi

Pandemiye inat
gezi ihalesi

​CHP'li belediyenin 332 bin 500 km'lik gezisine kim gidecek?
CHP kanalında<br>İsveç lobiciliği!

CHP kanalında
İsveç lobiciliği!

Fahrettin Koca yalanları Batman'dan döndü!
Rahatlığın bu kadarına da pes

Rahatlığın bu kadarına da pes

Uyarıları dinlemeyen vatandaş: İnşallah hep böyle kalabalık olur.
İndirim ve<br>para iadesi hakkı

İndirim ve
para iadesi hakkı

​Okula gitmeyen milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor.
ABD'ye de<br>yardım ediyoruz

ABD'ye de
yardım ediyoruz

​Kargo uçağı tonlarca maske, tulum ve dezenfektanla yüklendi.
Küme düşmeyi <br>kaldırdılar

Küme düşmeyi
kaldırdılar

​Salgın nedeniyle radikal bir karar alındı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.