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Ekonomi Milyonlarca kişi bunu araştırıyor 2 Ağustos 2020 gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Milyonlarca kişi bunu araştırıyor: 2 Ağustos 2020 gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum

Son haftalarda rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları milyonlarca vatandaşın en çok merak ettiği konulardan biri oldu. Piyasaların açık olduğu son gün altının gram satış fiyatı 443 lira oldu. Peki, 2 Ağustos itibarıyla altın fiyatları ne kadar? İşte altın alacak veya bozduracak olanlar için piyasalarda son durum...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Altın
Altın

Gram ve çeyrek altın bu hafta rekorunu tazeledi, tarihinin en yüksek seviyesine kadar yükseldi. Vatandaşların ise en çok merak ettiği konular arasına altın fiyatlarındaki yükseliş girdi. Peki altın fiyatları neden yükseliyor? Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi? Güncel altın fiyatları nedir? İşte son dakika merak edilen tüm soruların cevapları...

Altın rekora doymuyor
EKONOMİ
Altın rekora doymuyor

Kurban Bayramı'nda da gündemden düşmeyen altın fiyatları yoğun ilgi görüyor. Gün gün veya saat saat değişkenlik gösterebilen altın fiyatları vatandaşları meraklandırıyor ve arayışa geçiriyor.

ATA ALTIN

Alış: 2.995,40 lira

Satış: 3.047,00 lira

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 2.974,00 lira

Satış: 3.019,00 lira

TAM ALTIN

Alış: 2.870,79 lira

Satış: 2.926,38 lira

YARIM ALTIN

Alış: 1.453,90 lira

Satış: 1.484,90 lira

ÇEYREK ALTIN

Alış: 729,20 lira

Satış: 744,70 lira

GRAM ALTIN

Alış: 443,15 lira

Satış: 443,42 lira

Altın kaplamalı gümüşlere talep arttı: Sadece alan biliyor, dışarıdan hiçbir şekilde belli olmuyor
GÜNDEM
Altın kaplamalı gümüşlere talep arttı: Sadece alan biliyor, dışarıdan hiçbir şekilde belli olmuyor

Altın fiyatları yükseliyor
OYNAT 00:00
Altın fiyatları yükseliyor
Altın fiyatları dün beş haftanın en düşük seviyesini gördükten sonra hisse senedi piyasasındaki düşüş ve dolardaki hafif değer kaybına bağlı olarak yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 1,241 dolara kadar geriledikten sonra bugün yüzde 0.3 düşüşle 1,246.25 dolarda bulunuyor.

Gram altın fiyatları altın maskeleri de etkiledi
EKONOMİ
Gram altın fiyatları altın maskeleri de etkiledi

Altın fiyatları neden yükseliyor?

Artan vaka sayıları ile koronavirüs salgınında ortaya çıkan ikinci dalga endişeleri ve merkez bankalarının salgının ülke ekonomilerinde yarattığı hasarı en aza indirmek için attıkları likidite adımları altının yükselmesinde önemli bir ol oynuyor.

Altın için dikkat çeken uyarı: Gerileme olabilir acele etmeyin!
EKONOMİ
Altın için dikkat çeken uyarı: Gerileme olabilir acele etmeyin!

Altın fiyatları temmuz ayında kırılmayan rekor bırakmadı
EKONOMİ
Altın fiyatları temmuz ayında kırılmayan rekor bırakmadı

Altın fiyatları yükselecek mi?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın talebinin artmasıyla, değerli metal fonlarına geçen hafta 3,8 milyar dolarlık giriş gerçekleştiğini söyledi. Memiş, “Altına dayalı borsa yatırım fonlarına girişler de 6 yılın zirvesine çıktı” ifadelerini kullandı. Bu haftaki kapanışın altın fiyatları için önemli olduğunu belirten Memiş, "Kar satışları gelme olasılığı da yüksek. Yükseliş trendinin sürme olasılığı da yüksek. Altın için karar verme aşaması" dedi.

Altın kaplamalı gümüşlere talep arttı: Sadece alan biliyor
FOTOĞRAF 12
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Koronavirüs tedbirlerinin ardından 1 Temmuz itibariyle düğün sezonunun başlamasıyla birlikte vatandaşlar altın almak için kuyumcuların yolunu tuttu. Altın fiyatlarındaki artış nedeniyle alternatif çözüm arayanlar ise altın kaplamalı gümüş takılara yöneldi.
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Gümüşçü Kübra Karaca, altın fiyatlarındaki yükselişle birlikte altın kaplamalı gümüş takıların revaçta olduğunu belirterek, şunları söyledi:
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Trabzon setlerimizin fiyatları 1200 liradan başlıyor 3 bin liraya kadar değişiyor. Bir de Sivrihisar cebelerimiz var. Bunlara da isteğe göre elmas görünümlü toka yapıyoruz, altın suyuna batırabiliyoruz.
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Altın görünümlü gümüş takılarımız revaçta. Trabzon setlerimizin fiyatları 1200 liradan başlıyor 3 bin liraya kadar değişiyor. Bir de Sivrihisar cebelerimiz var. Bunlara da isteğe göre elmas görünümlü toka yapıyoruz, altın suyuna batırabiliyoruz. Bunların kaplamalı gümüş olduğunu sadece alan biliyor. Çünkü dışarıdan hiçbir şekilde belli olmuyor. Yaptığımız kaplamalar 22 ayar altın kaplamadır. Elektrolizle yapıldığı için de uzun süre kullanılabiliyor.
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'YARIM GRAM ALTIN TERCİH EDİLİYOR'<br>​<br>​ Düğünlerde önceden çeyrek altın, daha sonra gram altın şimdilerde ise yarım gram altın tercih edildiğini söyleyen kuyumcu Kenan Gül ise, sözlerini şöyle sürdürdü:
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Şu anki görüntülere bakarsak altının yükselme eğilimi devam ediyor. Yaşadığımız bir pandemi süreci var. Uzun vadeli olarak altının yukarı doğru yönü olduğunu görüyoruz. Düğün için genellikle geleneksel üçlü burmalar, tuğralar, zincirler tercih ediliyor. Eskişehirli hemşerilerimize özellikle şunu söylemek istiyorum; takılarını güvendikleri, bildikleri kuyumcudan alsınlar. Bu tarz ürünlerde başlarına kötü şeyler gelebiliyor, kandırılabiliyorlar. Buna dikkat etmeleri lazım. Önceden düğünlerde çeyrek altın takıyorlardı. Sonra fiyatlar yükselince gram altına döndü. Şimdi ise yarım gram altınlar satılıyor.
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BİR YIL SONRASI İÇİN ALTIN ALAN OLDU<br>​<br>​ Torunlarının sünnet düğünü için altın bakan Hayriye Şafak, 3 oğlumdan 3 erkek torunum var. Sünnet düğünü yapacağız. Onlara altın almayı düşünüyorum. Gücümüzün yettiğince almaya çalışıyoruz. Düğün seneye ama bu seneden alıp kenara koymak daha hesaplı olur diye düşünüyorum diye konuştu.
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Altın kaplamalı gümüşlere talep arttı: Sadece alan biliyor
Eskişehir'de düğün sezonunun açılmasıyla birlikte altın almak isteyenler, yükselen fiyatlar nedeniyle altın kaplamalı gümüş takıları tercih etmeye başladı. Gümüşçü Kübra Karaca, "Bunların altın kaplamalı gümüş olduğunu sadece alan biliyor. Çünkü dışarıdan hiçbir şekilde belli olmuyor" dedi.

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Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in babası: Kızımın arkadaşlarından şüpheleniyorum
Gündem

Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in babası: Kızımın arkadaşlarından şüpheleniyorum

Muğla'da vahşice öldürülen Pınar Gültekin cinayetinin ardından son dakika açıklaması geldi.

16 Temmuz'da kaybolduktan 5 gün sonra cansız bedeni bir varil içerisinde yakılmış, üzerine beton dökülmüş halde bulunan ve memleketi Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Gayda köyünde toprağa verilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) babası, kızının öldürülmesi ile ilgili açıklama yaptı. Baba Sıddık Gültekin,"Pınar'ın samimi arkadaşlarından şüpheleniyorum. Bir, iki kişiden şüpheleniyorum. Pınar'ın arabaya binmesine kadar bir arkadaşının mutlaka yardım ettiğine inanıyoruz. Çünkü Pınar şahsın telefonlarının hepsini engellemişti" dedi.

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