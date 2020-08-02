Milyonlarca kişi bunu araştırıyor: 2 Ağustos 2020 gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum

Gram ve çeyrek altın bu hafta rekorunu tazeledi, tarihinin en yüksek seviyesine kadar yükseldi. Vatandaşların ise en çok merak ettiği konular arasına altın fiyatlarındaki yükseliş girdi. Peki altın fiyatları neden yükseliyor? Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi? Güncel altın fiyatları nedir? İşte son dakika merak edilen tüm soruların cevapları...

EKONOMİ Altın rekora doymuyor

Kurban Bayramı'nda da gündemden düşmeyen altın fiyatları yoğun ilgi görüyor. Gün gün veya saat saat değişkenlik gösterebilen altın fiyatları vatandaşları meraklandırıyor ve arayışa geçiriyor.

ATA ALTIN

Alış: 2.995,40 lira

Satış: 3.047,00 lira

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 2.974,00 lira

Satış: 3.019,00 lira

TAM ALTIN

Alış: 2.870,79 lira

Satış: 2.926,38 lira

YARIM ALTIN

Alış: 1.453,90 lira

Satış: 1.484,90 lira

ÇEYREK ALTIN

Alış: 729,20 lira

Satış: 744,70 lira

GRAM ALTIN

Alış: 443,15 lira

Satış: 443,42 lira

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OYNAT 00:00 Altın fiyatları yükseliyor Altın fiyatları dün beş haftanın en düşük seviyesini gördükten sonra hisse senedi piyasasındaki düşüş ve dolardaki hafif değer kaybına bağlı olarak yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 1,241 dolara kadar geriledikten sonra bugün yüzde 0.3 düşüşle 1,246.25 dolarda bulunuyor.



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Altın fiyatları neden yükseliyor?

Artan vaka sayıları ile koronavirüs salgınında ortaya çıkan ikinci dalga endişeleri ve merkez bankalarının salgının ülke ekonomilerinde yarattığı hasarı en aza indirmek için attıkları likidite adımları altının yükselmesinde önemli bir ol oynuyor.

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Altın fiyatları yükselecek mi?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın talebinin artmasıyla, değerli metal fonlarına geçen hafta 3,8 milyar dolarlık giriş gerçekleştiğini söyledi. Memiş, “Altına dayalı borsa yatırım fonlarına girişler de 6 yılın zirvesine çıktı” ifadelerini kullandı. Bu haftaki kapanışın altın fiyatları için önemli olduğunu belirten Memiş, "Kar satışları gelme olasılığı da yüksek. Yükseliş trendinin sürme olasılığı da yüksek. Altın için karar verme aşaması" dedi.