Milyonlarca kişi bunu araştırıyor: 2 Ağustos 2020 gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum
Son haftalarda rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları milyonlarca vatandaşın en çok merak ettiği konulardan biri oldu. Piyasaların açık olduğu son gün altının gram satış fiyatı 443 lira oldu. Peki, 2 Ağustos itibarıyla altın fiyatları ne kadar? İşte altın alacak veya bozduracak olanlar için piyasalarda son durum...
Gram ve çeyrek altın bu hafta rekorunu tazeledi, tarihinin en yüksek seviyesine kadar yükseldi. Vatandaşların ise en çok merak ettiği konular arasına altın fiyatlarındaki yükseliş girdi. Peki altın fiyatları neden yükseliyor? Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi? Güncel altın fiyatları nedir? İşte son dakika merak edilen tüm soruların cevapları...
Kurban Bayramı'nda da gündemden düşmeyen altın fiyatları yoğun ilgi görüyor. Gün gün veya saat saat değişkenlik gösterebilen altın fiyatları vatandaşları meraklandırıyor ve arayışa geçiriyor.
Artan vaka sayıları ile koronavirüs salgınında ortaya çıkan ikinci dalga endişeleri ve merkez bankalarının salgının ülke ekonomilerinde yarattığı hasarı en aza indirmek için attıkları likidite adımları altının yükselmesinde önemli bir ol oynuyor.
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Altın fiyatları yükselecek mi?
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın talebinin artmasıyla, değerli metal fonlarına geçen hafta 3,8 milyar dolarlık giriş gerçekleştiğini söyledi. Memiş, “Altına dayalı borsa yatırım fonlarına girişler de 6 yılın zirvesine çıktı” ifadelerini kullandı. Bu haftaki kapanışın altın fiyatları için önemli olduğunu belirten Memiş, "Kar satışları gelme olasılığı da yüksek. Yükseliş trendinin sürme olasılığı da yüksek. Altın için karar verme aşaması" dedi.