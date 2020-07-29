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​8 haftadır yükselişte olan altın için kritik uyarı: Altın alımı için acele etmeyin

Altın için dikkat çeken uyarı: Gerileme olabilir acele etmeyin!

Koronavirüste ikinci dalga endişeleri ve dolardaki düşüş sonrası altın fiyatları peş peşe rekor tazeledi. Gram altının fiyatı dün 430 liranın üzerine çıkarken yükseliş trendi de sekizinci haftaya taşınmış oldu. Yılbaşından bu yana altının onsunda getiri yüzde 28, gram tarafında ise yüzde 47'yi aştı. Altın fiyatlarındaki gelişmeleri yorumlayan uzmanlar ise; alım yapacaklara kritik bir uyarıda bulunuyor. Bu haftadan itibaren kar satışları yaşanabileceğine vurgu yapan uzmanlar, altında kısa süreli gerileme yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

Kenan Biter Yeni Şafak
Altın fiyatlarında peş peşe yaşana rekor yükselişler evlenecekleri kara kara düşündürüyor.
Altın fiyatlarında peş peşe yaşana rekor yükselişler evlenecekleri kara kara düşündürüyor.

ABD-Çin gerilimi, Avrupa Birliği ve Amerika’da açıklanan yeni teşvik paketleri ve küresel ekonomilere dair endişelerin artması gibi nedenler ile destek bulan altın fiyatları, koronavirüs vaka saylarının artması, siyasi gerginlikler, negatif reel faizler ve doların zayıf seyri sonrası peş peşe rekor kırarken, yaşanan yükseliş trendi de sekizinci haftaya taşındı.

Altın talebinin artmasıyla birlikte değerli metal fonlarına geçen hafta 3.8 milyar dolarlık giriş gerçekleştiğini ve ETF girişlerinin 6 yılın zirvesine yükseldiğine vurgu yapan uzmanlar, altın fiyatlarında bu haftadan itibaren kar satışlarının yaşanabileceğini tahmin ediyor.

Piyasa uzmanları, 8 haftalık yükseliş trendinden sonra tüm zamanların en yüksek seviyelerini test eden altın fiyatlarının kısa vade için güç toplamak için gerileyebileceğine de dikkat çekiyor...

Gümüş 23 doları da aşarak yedi yılın zirvesine yükseldi
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ALIM İÇİN ACELE ETMEYİN!

Amerika Merkez Bankası’nın güçlü dolar söylemi, dolar varlıklarında kısa vadeli toparlanmayı gündeme getirebileceğine değinen Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, ''Bu öngörümüz gerçekleşirse kısa vade için altının ons fiyatı 1.895 dolar, altının gram fiyatı 408 liraya kadar gerileyebilir.'' dedi.

  • Ağustos ayında aşağı yönlü düzeltme hareketlerinin devam edeceğini öngören Memiş, alım için ise acele edilmemesi gerektiğini belirtiyor.

Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş.

Çeyrek ve gram altın fiyatları son yılların zirvesinde
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Çeyrek ve gram altın fiyatları son yılların zirvesinde

GRAM ALTIN 385 LİRAYA GERİLEYEBİLİR

Teknik olarak geri çekilmelerin kademeli olarak gerçekleşeceğini, ağustos ayı sonuna kadar 1.740 dolar seviyelerinin test edileceğini tahmin ettiklerini kaydeden Memiş, altının gram fiyatının ise altının ons fiyatındaki düşüşlerden etkilenerek 385 liraya kadar gerileyebileceğini dile getirdi.

GÖZLER FED TOPLANTISINDA

ABD-Çin gerilimi nedeniyle dolardaki değer kayıplarını sürdüğünü ve dolar endeksinin 93,78 seviyesine gerilediğini gözlemlediklerini vurgulayan Memiş, Amerika Merkez Bankası’nın (Fed) bu hafta ki toplantısının ise dolar varlıkları ve emtia fiyatları üzerinde etkili olacağını ifade etti.

FİYATLAR BASKI ALTINDA KALACAK

Altın fiyatlarının doların değer kayıplarını sürdürmesiyle yükselişlerini sürdürdüğünü, bu hafta ortalarından itibaren ise fiyatların baskı altında kalacağını tahmin ettiklerini aktaran Memiş, ''İki günlük yükseliş sonrası kar satışları başlayabilir. Ondan sebep altının ons fiyatı 1.900 dolar, altının gram fiyatı 420 lira seviyesinin altında kapanışlar gerçekleştirebilir.'' dedi.

Altının ons fiyatı 1981 dolara kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Vatandaşların yeni gözdesi oldu: Yarım gram altın yok satıyor
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Vatandaşların yeni gözdesi oldu: Yarım gram altın yok satıyor

GRAM ALTINDA YÜZDE 47 GETİRİ

Haftanın ilk işlem gününde altının ons fiyatının 1.900-1.945 dolar, altının gram fiyatının da 417,83 - 428,80 lira aralığında işlemler gerçekleştirdiğini belirten Memiş sözlerini şöyle sürdürdü; ''Böylece altının ons fiyatı yıl başından bu yana 430 dolar yükselerek yatırımcısına yüzde 28,5 getiri sağlamış oldu. Altının gram fiyatı ise yıl başından bu yana 137 lira yükselerek yatırımcısına yüzde 47 getiri sağlamış oldu.''

BU DÖNEMDE DAHA DİKKATLİ DAVRANIN!

Her ne kadar altının ons fiyatında 2.000 dolar, altının gram fiyatında 450 lira seviyelerinin test edilme ihtimali güçlü olsa da yatırımcısının bu dönemde daha dikkatli davranması gerektiğinin altını çizen Memiş, ''Mesela altının gram fiyatı 342 liraya yükseldiğinde acele edilmemeli, 297 liraya gerileyebilir uyarılarında bulunmuştum. 16 Mart’ta 299 liraya gerilediğini gördük.'' dedi.

  • Türk yatırımcılarında bir al-sat alışkanlığı başladığını bunun çok tehlikeli olduğunu dile getiren Memiş, belirsizliğin arttığı bu tarz dönemlerde öngörülerde de yanılma payı olduğuna dikkat çekti.

Spot gümüş fiyatları yüzde 6`dan çok yükselişle 24 doları aştı.

GETİRİSİ ALTINDAN FAZLA

Vatandaşların birikimlerini uzun vadeli olarak düşünerek farklı enstrümanlarda değerlendirmesi gerektiğine de vurgu yapan Memiş, Yıllardır dediğim gibi altın ve gümüş, arkasında her hangi bir merkez bankasının olmadığı gerçek ve küresel bir rezerv paradır. Gümüş, 4 aylık süreç içerisinde altını tahtından eden yüzde yüz pirim yapan bir emtia oldu. Son 4 aydır yatırımcıları altına değil, gümüşe yönlendirmemin nedeni buydu.2,50’den alıp bekletenler mutlu, ancak kısa sürede satanlar üzgün. Dediğim gibi uzun vadeli olan kazanıyor.Yatırımcılar, çok yükselen yatırım araçlarının peşine düşmemeli, o yükselişler alan için kar’lı. Ağustos ayında emtia fiyatlarında kar satışları olabilir ve bu doğaldır. Düşüşlerin yatırımcılara alım fırsatı sunacağını düşünüyorum. Özellikle gümüşü ihmal etmemeli çünkü gümüşün getirisi altından fazla.'' dedi.

Vatandaşların yeni gözdesi oldu: ​Yarım gram altın yok satıyor
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Altın fiyatlarında meydana gelen rekor artışlar, düğünlerde takı takmak isteyen vatandaşların yarım gram altına rağbetini arttırdı.
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Normalde kuyumcularda çok fazla bulunmayan yarım gram altın, altının gramının 428 liraya ulaşmasıyla artık vitrinlerde yerini aldı.
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Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, 215 liradan satılan 0.5 gram altına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyleyip altının geleceği hakkında da bilgiler verdi.
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Başman, şu şekilde açıklamada bulundu:
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“Doğum, sünnet ve düğün gibi organizasyonlarda hediyeleşme kültürümüz var. Ancak şartların maalesef iyi gelmemesi, uzun süredir de bu salgın krizinde olmamız bizleri ciddi anlamda sıkıntıya soktu. Vatandaşlarımızdan işini kaybedenler, gelirinde azalma olanlar oldu. Bunların genel olarak altına olan ilgileri genel olarak diplere geldi. Şimdi bir çeyrek altının 650 liralarda seyretmesi, en hafif bileziğin bin 200, bin 300 liralara çıkması doğal olarak insanların yine hediyesini almaya ama bunu daha hafif olan ürünlerde gerçekleştirmek gibi bir talebe yönlendirdi. Bununla ilgili olarak son 2 yıldır revaçta olan gram ve yarım gram altına son dönemde rağbet arttı. Müşterilerimizden ciddi anlamlarda talep gelmeye başladı”
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Gram altının 450 liraya kadar çıkabileceğini söyleyen Başman, açıklamasını şöyle sürdürdü:
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“Uluslararası piyasada ons altını uzmanlar 1900-2000 dolar bandında görüyor. Bunun da iç piyasaya yansıması 445-450 liralarda bir fiyat ortaya çıkıyor. Bu ne zaman olacak ama ve 450 lirada kalacak mı ona şu anda bir şey söylemek çok erken.”
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Koronavirüs salgınında vakaların azalmasının altın fiyatlarını etkileyebileceğini kaydeden Başman, şunları kaydetti:
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“Bizim için önemli olan Türkiye’nin dışındaki etmenler. Türkiye dışında vakalar artıyor. Aşıyla ilgili olumlu bir gelişme yok. Aşının bulunması ve vakaların azalmasıyla piyasada rahatlama olacak. Aşının bulunması ticaretin artması demektir. Bilhassa Çin’in dünya piyasasına mal satması ve alışveriş yapması demektir. Bu da ticareti ve enerji sektörünün canlanacağı gibi bir beklenti oluşturmakta. Ama bu gerçekleşecek olursa altın değil ticaret çalışacağı için gerileme bekleniyor.”
Vatandaşların yeni gözdesi oldu: ​Yarım gram altın yok satıyor
Koronavirüsle mücadelede normalleşmenin başlamasıyla birlikte yeniden başlayan düğünlerde altın fiyatları artış gösterdi. Vatandaşların yeni gözdesi ise yarım gram altın oldu. Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, “Son 2 yıldır revaçta olan gram ve yarım gram altınlara son dönemde rağbet arttı. Müşterilerimizden ciddi anlamlarda talep gelmeye başladı” dedi.
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