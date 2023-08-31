Milyonların gözü çıkacak kararda: Hakem Kurulu memur zammı için son kez toplandı

Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren 2024-2025 yılı Toplu Sözleşme sürecinde sona gelindi. Toplantıda Çalışma Bakanlığı ve memur sendikaları kendi tekliflerini hakem heyetine sundular. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, bugün son kez zam kararını vermek için toplanıyor. Kurulun kararları kesindir, kararlara itiraz hakkı bulunmadığı gibi hükümler toplu sözleşme yerine geçmekte. Peki memur ve emeklinin zam oranı ne olacak? Hakem Kurulu memur ve emekli zammı belli oldu mu? Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararları ne zaman açıklanacak?