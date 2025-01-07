Mobil bankacılık havuzu büyüyor

Türkiye, son yıllarda mobil bankacılık alanında önemli bir gelişim kaydederek, finans sektörünün altyapısı dijitalleşmeyi başardı. Artan kullanıcı sayısı, işlem hacmindeki büyüme ve bankaların teknolojiye yaptığı yatırımlar, mobil bankacılığın sadece bir hizmet değil, aynı zamanda ekonomik bir itici güç haline gelmesini sağladı.

KULLANICI SAYISINDA REKOR ARTIŞ

Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) Eylül 2024 dönemine ilişkin açıkladığı verilere göre, mobil bankacılık hizmetlerini kullanan bireysel ve kurumsal toplam müşteri sayısı 115 milyon 816 bine ulaştı. Bu sayı, 2018'deki 40 milyon civarındaki kullanıcı sayısıyla kıyaslandığında ciddi bir sıçramayı temsil ediyor. Özellikle genç ve teknolojiye yatkın nüfusun yoğun olduğu Türkiye’de, akıllı telefonların yaygınlaşması mobil bankacılığı cazip bir seçenek haline getirdi. TBB verilerine göre, kullanıcıların büyük kısmı finansal işlemleri için öncelikli olarak mobil bankacılığı tercih ediyor.

İŞLEMLER İÇİN ARTIK ANA KANAL HALİNE GELDİ

Mobil bankacılık üzerinden yapılan finansal işlemlerin hacmi de dikkat çekici seviyelere ulaştı. 2024’ün Temmuz-Eylül döneminde, mobil bankacılık hizmetleri aracılığıyla gerçekleştirilen toplam işlem sayısı 2 milyar 464 milyon olarak kaydedilirken, bu işlemlerin toplam tutarı 33 trilyon TL’yi aştı. Fatura ödemeleri, para transferleri, yatırım işlemleri ve kredi başvuruları gibi hizmetler, mobil platformlar aracılığıyla hızla ve kolaylıkla gerçekleştiriliyor. İşlem hacmindeki bu büyüme, ekonominin dijitalleşme yönündeki eğilimini ve mobil bankacılığın ekonomiye olan etkisini gözler önüne seriyor.

PANDEMİ DÖNEMİ DÖNÜM NOKTASI OLDU

Pandemi, dijital bankacılık ve özellikle mobil bankacılık kullanımında adeta bir dönüm noktası oldu. Şube ziyaretlerinin zorlaşmasıyla kullanıcılar dijital hizmetlere yöneldi. Bu süreçte bankalar, mobil uygulamalarını yenileyerek kullanıcıların işlemlerini kolaylaştıracak yeni özellikler sundu. Özellikle KOBİ’ler, ticari işlemlerini mobil platformlara taşıyarak finansal süreçlerini hızlandırdı.

Bu durum, sadece bireysel müşteriler değil, aynı zamanda ekonomik aktörler açısından da mobil bankacılığın ne denli önemli bir hale geldiğini gösterdi.

Rekabette teknolojik inovasyon yarışı

Türkiye’deki bankalar, mobil bankacılık alanında birbirleriyle kıyasıya bir rekabet içinde. Akıllı algoritmalar, yapay zeka destekli çözümler ve kişiselleştirilmiş hizmetler, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için kullanılan başlıca yöntemlerden. Örneğin, bazı bankalar artık kullanıcıların işlemlerini sesli komutlarla gerçekleştire-bileceği veya anında müşteri temsilcisine bağlanabileceği özellikler sunuyor.







