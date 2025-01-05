Hobi olarak başladı şimdi Avrupa ve ABD'ye satış yapar hale geldi

"HOBİ OLARAK BAŞLADI"





Hobi olarak başladığı işi bir meslek olarak sürdürdüğünü belirten Muhammed Furkan Gürci, "Öğrenciyken kamp yapıyordum. Kampta kullanacağım malzemeleri koymak için deriden kılıflar yapmaya başladım. Kampta kullandığım malzemeleri bir zaman sonra kendim yapmak istedim. O şekilde hobi olarak başladı. Ahşaptan malzemeler yaptım. Bıçaklar yapmaya başladım. Pandemi süresinde Erzincan'daki evimizde küçük bir atölye kurdum. Orada üretim yapmaya devam ettim. Sonra yaptığım ürünleri sosyal medyada paylaşınca çevremden de yaptığım ürünlere talep gelmeye başladı. Bu talepler doğrultusunda üretip satmaya başladım. Daha sonra KOSGEB'den 'İleri Girişimcilik Programı' desteği aldım. Erzincan merkezde küçük bir dükkan açtım. Yaklaşık 2-2,5 sene de orada üretim ve satış yapmaya başladım. İşler iyi gitti, oradaki dükkana sığmamaya başladık. Sonrasından organize sanayi bölgesindeki iş yerimize geçiş yaptık. Şu anda burada da genel olarak kamp malzemeleri, bıçak, balta, deri eldiven, ahşap malzemeler, kupa gibi ürünlerin üretimini yapıyorum. Türkiye'nin 81 iline aynı zaman da yurt dışında Avrupa'ya, Amerika'ya satış yapıyorum" diye konuştu.