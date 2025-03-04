Mobil Dünya Kongresi kapılarını açtı: Barselona'ya yapay zekâ damgası

Fuarda Türk teknoloji şirketlerinin güçlü bir varlık göstermesinden mutluluk duyduklarını belirten Şekib Avdagiç, şunları kaydetti: "Türkiye’nin yapay zekada bir start-up ülkesi yapılması gerekiyor. Yapay zekanın geleceğini tartışmayı ve bu alanda öncü bir aktör olmayı sonraki bir güne bırakma şansımız yok. Endüstrilerimizin katma değerini garanti altına almamızın tek yolu bu. Ayrıca Türk zekası ile yapay zekanın Türkiye’nin kalkınma teknolojisi yapılması çok önemli. Türkiye Yüzyılı vizyonunda Türkiye’nin küresel düzeyde rekabet avantajını kullanabileceği ve stratejik önem taşıyan birkaç sektörün başat rol oynamasını öngörüyoruz. Bilhassa fintech, sağlık teknolojileri ve şehir teknolojileri gibi spesifik alanlarda büyüme potansiyelimiz yüksek."