Mobil Dünya Kongresi kapılarını açtı: Barselona'ya yapay zekâ damgası

Teknoloji dünyasının merakla beklediği Barselona'daki MWC'de yapay zekâ teknolojileri gövde gösterisi yaptı. Cep telefonları, araçlar ve ev teknolojileri artık yapay zekâ sistemlerine emanet. 5G'nin ülkemizdeki hemen her şeyi etkileyeceğini söyleyen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Şirketlerimiz, 5G ile robotik teknolojiler için altyapı ve nitelikli personel yatırımını şimdiden yapmalı" dedi.
Teknoloji şirketlerinin ve tüketicilerin merakla beklediği dünyanın en büyük mobil teknoloji fuarı MWC, İspanya'nın Barselona kentinde Fira Gran Via Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. Birçok kişi, son model telefonların veya yeniliklerin sergilendiği bir platform olarak görse de Mobil Dünya Kongresi (Mobile World Congress-MWC) aslında geleceğin teknolojilerin ele alındığı bir mecra. Dünya GSM Birliği'nin (GSMA) düzenlediği fuarın bu yılki teması ‘Yakınsa. Ba ğlan. Oluştur’ olarak belirlendi.
İTO'DAN YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİ ÇIKARMASI
Fuarda Türkiye'nin milli katılımını, 2014'ten bu yana olduğu gibi bu yıl da İstanbul Ticaret Odası (İTO) organize ediyor. Türk şirketleri, yenilikçi teknoloji ürünlerini MWC'ye 200'ü aşkın ülkeden gelen profesyonellere tanıtıyor. GSMA'nın duyurusuna göre, fuara 101 bini aşkın ziyaretçi katılıyor. Organizasyona, 21'i milli katılım kapsamında, 12’si bireysel katılım olmak üzere Türkiye'den 33 firma yer alıyor. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, fuar alanında basın mesuplarıyla yaptığı toplantıda, “Türkiye'yi yapay zekada bir start-up ülkesi haline getirmeliyiz. Türk zekası ile ‘yapay zekâyı’ ülkemizin kalkınma teknolojisi yapmalıyız. Yapay zekânın geleceğini tartışmayı ve bu alanda öncü bir aktör olmayı bir sonraki güne bırakma şansımız yok. Endüstrilerimizin katma değerini garanti altına almamızın tek yolu bu” açıklamasında bulundu.
ROBOTİKTE YATIRIM İÇİN GEÇ KALMAYIN
Şekib Avdagiç, 2026 yılında kullanıma geçilmesi beklenen 5G iletişim altyapısının şirketler ve özellikle imalat sanayii için dönüm noktası olacağını söyledi. Avdagiç, "Şirketlerimiz, 5G ile robotik teknolojiler için altyapı ve nitelikli personel yatırımını şimdiden yapmalı. İş dünyamız, 5G hatta 6G gibi yenilikleri şimdiden takip etmeli. 5G’nin 2030 yılında küresel ekonomiye de 930 milyar dolardan fazla fayda sağlaması bekleniyor" ifadelerini kullandı. Başkan Avdagiç, şirketlerin 5G ile robotik teknolojiler için altyapı ve nitelikli personel yatırımı yapmaları gerektiğini vurguladı.
TÜRKİYE START-UP ÜSSÜ OLABİLİR
- Fuarda Türk teknoloji şirketlerinin güçlü bir varlık göstermesinden mutluluk duyduklarını belirten Şekib Avdagiç, şunları kaydetti: "Türkiye’nin yapay zekada bir start-up ülkesi yapılması gerekiyor. Yapay zekanın geleceğini tartışmayı ve bu alanda öncü bir aktör olmayı sonraki bir güne bırakma şansımız yok. Endüstrilerimizin katma değerini garanti altına almamızın tek yolu bu. Ayrıca Türk zekası ile yapay zekanın Türkiye’nin kalkınma teknolojisi yapılması çok önemli. Türkiye Yüzyılı vizyonunda Türkiye’nin küresel düzeyde rekabet avantajını kullanabileceği ve stratejik önem taşıyan birkaç sektörün başat rol oynamasını öngörüyoruz. Bilhassa fintech, sağlık teknolojileri ve şehir teknolojileri gibi spesifik alanlarda büyüme potansiyelimiz yüksek."