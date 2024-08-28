Mostar uçak seferleri için ilk adım atıldı

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakan Yardımcısı Enver İskurt ile Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Hava Ulaşım Daire Başkanı Sefa Ceyhan, Pegasus Hava Yolları Satış ve Network Planlama Direktörü Emre Pekesen, Yer İşletme Grup Başkanı Boğaç Uğurlutegin, Mostar’a gerçekleştirdikleri ziyarette, Mostar Belediye Başkanı Mario Kordic, Hersek Neretva Kantonu (HNK) Başbakanı Marija Buhac, HNK Maliye Bakanı Adil Suto ve Mostar Havalimanı Müdürü Marko Duzel ile bir araya geldi.

YATIRIM İMKANLARI GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantıda, Mostar şehrinin ve genel olarak Hersek bölgesinin turizm potansiyeli ve yatırım imkanları Türk yetkililere aktarılırken, doğrudan İstanbul’dan Mostar’a yapılacak uçak seferlerinin önemine de dikkat çekildi. Belediye Başkanı Mario Kordic, Mostar ile İstanbul’un hava yolu ile doğrudan birbirine bağlanmasının çok önemli olduğunu belirterek, Mostar Belediyesi olarak da bu uçuşun gerçekleştirilmesine katkı sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

TARAFLAR OLUMLU YAKLAŞTI

HNK Başbakanı Marija Buhac turizmin Hersek bölgesinin kalkınmasında stratejik alanların başında geldiğini vurgulayarak, hükümet olarak havalimanın altyapısının iyileştirilmesine ve yeni hatlar açılmasına destek olmaya hazır olduklarını söyledi.

Ulaştırma Bakan Yardımcısı Enver İskurt ise İstanbul ile Mostar arasında doğrudan uçak seferleri başlatılması hususunda çalışmak istediklerini dile getirdi. Pegasus yetkilileri de Mostar’ın Türkiye’de bilinen bir destinasyon olduğunu, bu destinasyonun potansiyelinin olduğuna dikkati çekerek, havaalanının teknik altyapısının uygun olması halinde önümüzdeki süreçte İstan’dan Mostar’a uçuşlar başlatacaklarını kaydetti.

Bu arada, uzun yıllardır İstanbul ile Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna arasında uçak seferleri gerçekleştiren Pegasus Hava Yolları, kısa bir süre önce Tuzla şehrine de uçak seferlerine başlamıştı.







