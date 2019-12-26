Motorları TÜMOSAN’dan

Türkiye’nin motor sanayiinde öne çıkan yerli firması TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi AŞ (TÜMOSAN), silahlı kuvvetlere hizmet edecek Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç (ÖMTTZA)’nın alt yüklenicisi oldu. TÜMOSAN ile FNSS arasında “Yerli Motor Tedariki Alt Yüklenici Sözleşmesi” dün Ankara’da imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’in de hazır bulunduğu törende sözleşmeye TÜMOSAN Yönetim Kurulu Başkanvekili Nuri Albayrak ile FNSS Genel Müdürü ve CEO’su K. Nail Kurt imza koydu.

ALBAYRAK İMZALADI

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’in de hazır bulunduğu törende sözleşmeye TÜMOSAN Yönetim Kurulu Başkanvekili Nuri Albayrak ile FNSS Genel Müdürü ve CEO’su K. Nail Kurt imza koydu. TÜMOSAN; Türkiye’nin ilk özel savunma şirketlerinden FNSS'nin Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edeceği 100 adet Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araca entegre edilmek üzere motor üretecek. TÜMOSAN’dan yapılan açıklamada, “TÜMOSAN olarak ülkemiz adına önemli bir sorumluluğu almış olmanın bilinci içerisinde tüm çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ederiz” denildi.

8X8 VE 6X6 ZIRHLILAR İÇİN

Sözleşmesi kapsamında 100 adet motor tedariki ve entegre lojistik destek hizmetlerini içeren sözleşme garanti süresi dahil 72 ay olarak belirlendi. İlk defa yerli ve milli bir motorun askeri araçlara entegrasyonunun planlandığı sözleşmede; FNSS'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ve Jandarma Genel Komutanlığı'na sağlayacağı 8x8 ve 6x6 araçlarda TÜMOSAN mühendisleri tarafından tamamen yurt içi imkanlarla geliştirilmiş olan dizel motorlar kullanılacak.

TÜMOSAN TEKNOLOJİSİ TSK’NIN HİZMETİNDE

Sözleşmede, TÜMOSAN’ın halihazırda geliştirmiş olduğu motorların, proje gereksinimlerine uygun şekilde, Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlara entegrasyonu ve kalifikasyonunu içeren bir proje modeli kurgulandı. Motorların tamamının uyarlaması, üretimi, entegrasyonu ve kalifikasyonu yurt içinde yapılacak. TÜMOSAN, proje kapsamında azami ölçüde teknolojisini, mühendisliğini, yeteneklerini, güçlü üretim altyapısını, ayrıca yurt içinde mevcut ve ulaşılabilir imkanlarını kullanacak.

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TESLİMATLAR 2021-2022’DE

TÜMOSAN’ın motor güç grubunu temin eden alt yüklenici olarak yer aldığı projenin asıl tarafları ise ASELSAN ile FNSS Savunma Sistemleri AŞ. İki şirket arasında dün varılan anlaşmanın büyüklüğü yaklaşık 298 milyon lira olarak duyuruldu. ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, “ASELSAN ile FNSS Savunma Sistemleri AŞ arasında Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç (ÖMTTZA) Görev Donanımları Projesi ile ilgili olarak bugün, toplam bedeli 297 milyon 599 bin 400 TL tutarında bir sözleşme imzalanmıştır” denildi. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2021-2022'de gerçekleştirileceği bildirildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. (FNSS) arasında varılan işbirliğinin ilk adımı 4 Nisan 2019 tarihinde varılan ön anlaşmayla atılmıştı.