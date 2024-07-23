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Ekonomi

Motosiklet 4 şehirde otomobili solladı

Türkiye'de trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı 5 milyon 636 bin 583 adetle, 15 milyon 727 bin 46 adetlik otomobilden sonra ikinci sırada yer aldı. Kilis, Manisa, Muğla ve Iğdır'da ise otomobil sayısını geçti.

04:00 - 23/07/2024 Salı
Güncelleme: 00:29 - 23/07/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı 5 milyon 636 bin 583 adetle, 15 milyon 727 bin 46 adetlik otomobilden sonra ikinci sırada yer aldı. Motosiklet sayısı Kilis, Manisa, Muğla ve Iğdır'da ise otomobil sayısını geçti. Kilis'te 12 bin 846 otomobil bulunurken 35 bin 801 motosikletin kayıtlı olduğu belirlendi. Manisa'da 253 bin 555 otomobile karşılık 276 bin 230 motosikletin, Muğla'da 256 bin 566 otomobile karşılık 264 bin 570 motosikletin, Iğdır'da 7 bin 349 otomobile karşılık 9 bin 899 motosikletin trafiğe kayıtlı olduğu görüldü.

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Veriler motosiklet sayıları açısından değerlendirildiğinde il bazında en fazla motosiklet 714 bin 52 ile İstanbul'da bulunurken, bu ili 458 bin 133 ile Antalya, 426 bin 584 ile İzmir takip etti. En az motosiklet ise Ardahan'da yer aldı. Toplam 832 motosikletin bulunduğu Ardahan'ı bu kategoride 1213 ile Hakkari, 1281 ile Tunceli, 1402 ile Bitlis izledi.



#Trafik
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#Motor
#Taşıt
#Ekonomi
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