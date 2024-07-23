Motosiklet 4 şehirde otomobili solladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı 5 milyon 636 bin 583 adetle, 15 milyon 727 bin 46 adetlik otomobilden sonra ikinci sırada yer aldı. Motosiklet sayısı Kilis, Manisa, Muğla ve Iğdır'da ise otomobil sayısını geçti. Kilis'te 12 bin 846 otomobil bulunurken 35 bin 801 motosikletin kayıtlı olduğu belirlendi. Manisa'da 253 bin 555 otomobile karşılık 276 bin 230 motosikletin, Muğla'da 256 bin 566 otomobile karşılık 264 bin 570 motosikletin, Iğdır'da 7 bin 349 otomobile karşılık 9 bin 899 motosikletin trafiğe kayıtlı olduğu görüldü.