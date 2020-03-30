Muayene süreleri geçtiği için incelenen araçların yetki belgelerinin düşümü ertelendi

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin oda ve borsalardan gelen taleplere dikkati çekti.

Hisarcıklıoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünün aldığı karara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Oda ve borsalardan gelen talep doğrultusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 11 Mart itibarıyla ticari taşımacılık yapan firmaların yetki belgelerinde kayıtlı olan ve muayene süreleri geçen tır, kamyon, kamyonet gibi araçların yetki belgelerinden düşüm işlemlerini erteledi."