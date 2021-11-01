Ekonomi Mücevherde markalaşma başarısı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Mücevherde markalaşma başarısı

Bayrampaşa’da bir firma el yapımı mücevherleri, dünya pazarında parlatma başarısı gösterdi. Cambridge Düşesi Kate Middleton’ın da tercih ettiği ürünler birçok ülkeye ihraç ediliyor.

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Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
Mücevherde markalaşma başarısı
El yapımı mücevherler.

Bayrampaşa’daki atölyelerinden başlayıp, İngiltere, ABD, Fransa gibi ülkelere ihracat başarısı gösteren mücevherat firması Kellim farklı sektörlerde markalaşmak isteyen birçok firmaya da örnek oluyor. Uzun yıllardır yerli şirketlerin ve KOBİ’lerin önemli bir sorunu olan markalaşma için büyük atılımları gerçekleştirmek yerine bazen bir yerden başlamak gerekiyor.

Gültekin Şartekin
Gültekin Şartekin

KATE MIDDLETON’IN MÜCEVHERİ BAYRAMPAŞA’DAN

  • Kelım Jewelry Turkey Kurucusu ve Baş Tasarımcısı Gültekin Şartekin de, Bayrampaşa’daki atölyelerinde çıraklıktan yetişerek tasarımlarını farklı fuarlarda sergilemek imkanı bulmuş. Gültekin Şartekin birçok ünlü isimle çalıştıklarını belirterek, “Bazılarının isimlerini ne yazık ki yapmış olduğumuz anlaşmalardan ötürü tam olarak söyleyemesek de Almanya eski dışişleri bakanından İngiliz Kraliyet ailesinin üyesi ve Cambridge Düşesi Kate Middleton’a kadar pek çok isim Kelim Jewelry Turkey markasının müşterileri arasında bulunuyor” dedi.

Düşes Kate Middleton - Kraliçe Elizabeth
Düşes Kate Middleton - Kraliçe Elizabeth

EL YAPIMI TASARIMLAR DÜNYA PAZARINDA

Şartekin Rusya pazarında da etkin olmak istediklerini belirterek şunları söyledi: “Bayrampaşa’daki atölyemizde çok butik çalışıyoruz. Yılda sadece bin 500 adet tasarım ortaya koyuyoruz ve hepsi bize ait. Bütün tasarımlarımız el yapımı. Her ürünümüzün ihracat aşamasında tahlil ve raporlarını yaptırıyoruz. 925 KLM markası vurulan her ürünün İsviçre’ye girmeden önce laboratuvarda testleri yapılır ve öyle girer ülkeye.”

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