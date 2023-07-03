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Ekonomi

Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu: KARDEMİR'e yapılacak 600 işçi alımının ilk etabı ağustos ayında başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs mesajında Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'na (KARDEMİR) 600 işçi alımı yapılacağının müjdesini vermişti. KARDEMİR, söz konusu işçi alımına ilişkin açıklamada bulundu. Şirketten yapılan açıklamada 600 işçi alımının 300'ünün ağustos ayında yapılacağı duyuruldu.

18:52 . 3/07/2023 Pazartesi
AA
KARDEMİR'de ağustosta 300 işçi alımı yapılacak.

KARDEMİR'de ağustosta 300 işçi alımı yapılacak.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 600 işçi alımının 300'ünün ağustos ayında yapılacağını duyurdu.

KARDEMİR, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 Mayıs mesajında, Türkiye'nin ilk entegre ağır sanayi kuruluşu KARDEMİR'e alınacağını duyurduğu 600 işçiden 300'ünün işe başlama sürecine ilişkin internet sitesi üzerinden açıklama yaptı.

İlk etapta 300 işçi alınacak

Fabrika bünyesinde istihdam edilmek üzere 300 mavi yaka personelin ağustos ayında işbaşı yaptırılacağı belirtilen açıklamada, alımların etap etap gerçekleşeceği ve yıl sonuna kadar 600 personelin şirkette işe alınmış olacağı kaydedildi.

Ağustos ayı itibariyle elektrik, makina ve genel işçi olmak üzere fabrikaya toplam 300 işçi istihdamı gerçekleşeceği aktarılan açıklamada, "İşçi statüsünde istihdam edilmek üzere 300 kişinin alınacağı başvurular, 3 Temmuz itibarıyla İŞKUR Karabük İl Müdürlüğü’ne yapılacak. Adayların, 23 Temmuz günü saat 23.59’a kadar başvuru işlemlerini yapmaları gerekiyor." ifadesi kullanıldı.



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#KARDEMİR
41 dakika önce
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