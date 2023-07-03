Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu: KARDEMİR'e yapılacak 600 işçi alımının ilk etabı ağustos ayında başlıyor

Konut satışı başta olmak üzere artık tapu işlemi, satışı ve devri noterlerde yapılabilecek. Yeni uygulama yarın ülke genelinde başlayacak. Uygulamada, tapu harcı için belirlenen rakama ek noterlik ücreti de eklenerek işlem sırasında ödenecek. Peki, noterde tapu devri nasıl yapılır, hangi evraklar gerekli?