Murat Çorap ihracatla büyüyecek.

İsmail Özüren tarafından 1971 yılında Mahmutpaşa’da küçük bir atölyede temelleri atılan Murat Çorap, bugün dünyaya 36 milyon çift çorap ihraç eder hale geldi. Murat Çorap’ın ihracat macerası 1980’lerde başladı. İkinci kuşak yöneticilerin işe girmesiyle ihracata başlayan şirket, 1990’ların başında iç pazarı bırakarak tamamen yurt dışına yöneldi. İhracatın başlamasıyla birlikte işleri büyüten şirket, 1996 yılında İstanbul Güneşli’de ilk fabrikayı açtı. 2009 yılında ise Eskişehir’de ikinci fabrika kuruldu. Bugün şirket, üretiminin yüzde 40’ını İstanbul’da, yüzde 60’ını ise Eskişehir’de yapıyor.

İKİ FABRİKADA %100 KAPASİTEYLE ÜRETİM

Şu anda firma olarak yüzde 100 kapasiteyle üretim yaptıklarını söyleyen Murat Çorap Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Özüren, yıllık 18 milyon dolarlık ihracata imza attıklarını ifade etti. Üretimin tamamının ihracata yönelik olduğunun altını çizen Özüren, “Önümüzdeki iki yıl içinde ihracatımızı 25 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz” dedi. Özüren, ihracatın yüzde 95’ini Avrupa ülkelerine yaptıklarını belirtti.

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Ümit Özüren

ESKİŞEHİR’DE GÜNEŞE YATIRIM YAPTI

İhracatta yurt dışı müşteriye direkt ulaşmak için çalışmalar yaptıklarını kaydeden Özüren, aynı zamanda enerji maliyetlerini düşürmek için de adım attıklarını söyledi. Eskişehir’deki fabrikada anlaşmayı yaptıklarını vurgulayan Özüren, “Sene sonu ya da panel teslim tarihine bağlı olarak ocak başı itibarıyla devreye alacağımız şekilde sıfır nokta sekiz megavatlık bir güneş santrali kuracağız. Bu bittikten sonra, hem İstanbul hem de Eskişehir’deki fabrikanın geri kalan kısmının ihtiyacı için yeni santrali kurmayı düşünebiliriz” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’DE 2,5 MİLYAR ÇİFT ÇORAP ÜRETİLİYOR

Yılda ortalama 2.5 milyar çift çorap üretilen Türkiye’nin çorap ihracatı, yıllık 1.5 milyar dolar. Dünya çorap pazarından Türkiye’nin aldığı pay yüzde 8 civarında. Türkiye, Avrupa’nın bir numaralı tedarikçisi konumunda. Pazar her yıl yüzde 5-8 civarında büyüyor. Son dönemde, özellikle Anadolu’da çorap sektörüne yönelik yatırımlar artıyor.

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