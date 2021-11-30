​MÜSİAD Başkanı Asmalı: Düşük kur çarklarımızı durduruyor ​

MÜSİAD Vizyoner’in 2021 zirvesi için bilgilendirme toplantısı dün İstanbul'da yapıldı. Toplantıda konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, yüksek kura ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

FAİZ İNDİRİMİNİ DESTEKLİYORUZ

Son dönemde ekonomide yaşanan değişimlere ilişkin Asmalı, Türkiye ekonomisinde bir makas değişikliği yaşadığının çok açık olduğunu söyledi. Asmalı, “Düşük faiz, yüksek kur, çokça üretim ve ihracat, sıfır cari açık gibi bir hedef var artık geçmiş döneme nazaran. Biz bunu MÜSİAD olarak destekliyoruz. Yıllardır Türkiye’de düşük kurdan dolayı üretim çarklarımız dönmedi ve hep ithalata bağımlı hale geldik” diye konuştu.

Mahmut Asmalı

ANİ HAREKETLER 10-15 GÜNE DURUR

Avrupa ülkelerinde ciddi bir enflasyon olduğunu, ancak bu ülkelerin hiçbirisinin faizi çok artırmayı düşünmediğini dile getiren Asmalı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dolayısıyla buradaki hareketlerin ani olması piyasaya ve bize rahatsızlık veriyor. Yani çok hızlı yükseldik, çok hızlı düştük falan. Bu oynaklıktan dolayı sanayicinin, üreticinin, ürettiği ürünü fiyatlayamama problemi var şu anda. Ama bunların 10-15 gün içinde yerine oturacağını düşünüyoruz. Kurla ilgili şu ana kadar kim tahminde bulunduysa hepsi yanıldı. Şu anda zaten yüksek olduğunu, mevcudun üstüne çıkmayacağını düşünüyoruz. Dış borç ödemeleri bittiği anda farklı bir tabloyla karşılaşacağız. Ondan sonra olumlu bir tablo bekliyoruz.”

REKLAM

Kurun oynaklığının üreticileri zorladığını, ham maddelerde artış yaşandığını kaydeden Asmalı, şunları kaydetti: “Kurun bu kadar oynaklığının ve yükselmesinin reel ekonomik verilerle örtüşmediğini her ortamda söylüyoruz. Çünkü gerçekten ihracat rakamlarımız çok iyi, kasımda yine rekor kıracağız. Yıl sonu belki de Cumhuriyet tarihinin rekor artışına sahne olacağız. Üretim çarklarımız dönüyor" diye konuştu.

2022’DE DIŞ TİCARET AÇIĞI VERMEYEBİLİRİZ

Türkiye'nin kamu olarak altyapı yatırımlarının yüzde 70-80’inin bitirildiğini anlatan Asmalı, şöyle devam etti: "Turizmcilerle konuşuyoruz, ‘önümüzdeki yıl yerli turist otel bulamayacak’ diyorlar. Şu anda bütün rezervasyonlar kapatılmış durumda. Yani 35-40 milyar dolar bir turizm gelirinden bahsediliyor. Her ay 20 milyar dolar ihracat yaparsak 240 milyar dolar, 30-40 milyar dolar da hizmetlerden gelirse 280 milyar dolar. Belki önümüzdeki sene dış ticaret açığı vermeyeceğiz, belki dış ticaret fazlası vereceğiz. Yani Türkiye için çok büyük bir fırsat var.”

REKLAM

Kur seviyesi ideal değil

Kurun düşük olup ithalatı özendirmemesi gerektiğini dile getiren Asmalı, “Bir miktar yüksek olup ihracatı desteklemeli. İkinci madde de kurun oynaklığının olmaması, öngörülebilir olması. İş adamları olarak isteğimiz kurda çok ani değişiklikler olmaması” ifadelerini kullandı. Kurun beklenen seviyede olmadığının altını çizen MÜSİAD Başkanı, “Arkadaşlarla ve ekonomistlerle yaptığımız toplantıda kurun 8,5-9 TL bandında olması mantıklı yıl sonu için. Bu aralık mantıklı olabilir. Yoksa 12-13 TL’ler şu anda kurun çok yüksek olduğunu gösteriyor” şeklinde konuştu.