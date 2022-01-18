​Nahçıvan gaz hattına 185 milyon yatırım

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da elde ettiği tarihi zafer sonrası bölgede Türkler lehine değişen dengeler Türkiye ile Azerbaycan’ın enerji alanında atacağı stratejik adımla daha da ileri taşınacak. Karabağ’ın işgalden kurtuluşuyla birlikte Nahçıvan’ın da kesintisiz doğal gaz arzına kavuşması için doğal gaz hattı bu yıl döşenmeye başlanacak.

BOTAŞ VE SOCAR BİRLİKTE İNŞA EDECEK

Nahçıvan’a doğal gazı İran yerine Iğdır üzerinden iletilecek. Doğal gaz boru hattı için bu yıl 100 milyon TL yatırım yapılacak. Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da işgalci 30 yıllık Ermenistan işgalini sonlandıran tarihi zaferi bölgede enerji denklemini de önemli ölçüde değiştirecek.

Geçtiğimiz yılsonunda Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez arasında imzalanan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne Doğal Gaz Tedarikine İlişkin Mutabakat Zaptı bu yıl uygulamaya geçecek.

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Çalışma kapsamında Iğdır’dan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne doğal gaz tedariki sağlanacak. Her iki ülkede bu alandaki iş birliğine her türlü desteği vermeyi taahhüt ederken, projenin hayata geçirilmesi için BOTAŞ ve SOCAR yetkili.

100 MİLYON TL YATIRIM

2022 Yıllık Yatırım Programı’nda proje için ayrılan yatırım bütçesi de açıklandı. Buna göre 82 kilometreden oluşacak hat için 2023 yılına kadar toplam 185 milyon lira yatırım tutarı belirlendi. Yatırımın 100 milyon lirasını bu yıl yapacak olan Türkiye, geri kalan kısmını ise önümüzdeki yıl gerçekleştirecek.

BOTAŞ ve SOCAR iş birliğiyle gerçekleşecek proje ile Nahçıvan, Türkiye üzerinden gelen doğal gaza kavuşacak. Projeyle 500 bine varan nüfusu ve 500 milyon metreküplük doğal gaz tüketimiyle Nahçıvan’ın doğal gaz arz güvenliği ve kaynak çeşitliliği adına büyük bir aşama kaydedilecek. Iğdır üzerinden günlük olarak bölgeye ulaştırılacak olan 1.5 milyon metreküplük gazla Karabağ işgalinin ortaya çıkardığı yaralardan birisi daha sarılmış olacak.

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ÖLÇÜM İSTASYONU DA KURULACAK

Proje kapsamında Iğdır Dilucu’na bir de ölçüm istasyonu kurulacak. 20 bin metrekarelik geniş bir alana inşa edilecek istasyon, hattın akış dengesini sağlayacak. Böylece doğal gaz Nahçıvan’a en güvenli şekilde ulaşacak.

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