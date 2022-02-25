Ekonomi Nakliyeciler Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle rota değiştirdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Nakliyeciler Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle rota değiştirdi

Ukrayna-Rusya krizi nedeniyle, Türk taşımacılar rotalarını değiştirdi. Donetsk gibi kriz bölgeleri güzergah dışına çıkarılırken, uzayan mesafelerin maliyetleri artıracağı belirtiliyor.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
​Nakliyeciler Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle rota değiştirdi
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Ukrayna-Rusya krizi nedeniyle, Türk taşımacılar rotalarını değiştirdi. Donetsk gibi kriz bölgeleri güzergah dışına çıkarılırken, uzayan mesafelerin maliyetleri artıracağı belirtiliyor.

Kuzey Avrupa ve İskandinav ülkelerine taşımacılıkta, Belarus ve Polonya rotası kullanıldığı için bir sıkıntı bulunmadığı belirtildi. Bölgeye taşımacılık yapan firmalardan biri olan CSM Lojistik’in sahibi ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği üyesi Cihan Bektaş, gelişmeleri Yeni Şafak’a değerlendirdi.

ROTA TEDBİRİ

Cihan Bektaş, “O bölgelere nakliyatlarımız zaten gerilimin olduğu dönemde Polonya üzerinden gerçekleştirilmeye başlandı. Litvanya, Letonya, Estonya ve Belarus’a nakliyat yapacak firmalar ise yine Ukrayna sınırlarına girmeden Macaristan ve Slovakya karayolları üzerinden işlerinin akışını sağlayacak” dedi.

Rusya ve Ukrayna’nın sınır olan bölgelerine uzun zamandır sefer yapmadıklarını belirten Bektaş, “Bu bölgelerin sınır olmayan iç kısımlarına nakliyat yapmak için çalışmalarımız devam ediyor. Fakat bu yollarda savaşın olduğu sınırları kullanamamak, nakliye firmalarının gidip döneceği yolu yüzde 50’den fazla uzatacak. Bu nedenle bu bölgelere taşıma maliyetleri yüzde 50’den fazla artacak. Şoförler iç bölgelerden geçmeye bile çekiniyorlar” diye konuştu.

OPERASYON PLANLAMAYIN

Uluslararası Nakliyeciler Derneği(UND) bölgeye nakliyeler konusunda uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, Ukrayna’nın olağanüstü hal ilan ettiği hatırlatılarak taşımacılık operasyonlarına kısıtlamalar getirilebileceğinin belirtildiği kaydedilirken, “Taşımacıların, ülkeye giriş-çıkış ve transit prosedürleri hakkında resmi bir açıklama yapılana kadar ilgili bölgelerden operasyon planlamamaları önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.

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