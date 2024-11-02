NATO uydusuna Türkiye imzası

Türkiye’nin teknoloji ve savunma sanayi firmalarından CTech, NATO Haberleşme ve Bilgi Sistemleri Ajansı (NCIA) tarafından açılan Elektronik Karıştırmaya Dayanıklı Sistem (EPMS) ihalesini kazandı. CTech'in geliştirdiği SecureARX sistemi, NATO’nun uydu yer sistemlerine entegre edilerek, uydu haberleşmesinin güvenliği, dayanıklılığı ve kesintisiz devamlılığını sağlayacak. Bu yeni sistem, NATO’nun sabit ve taşınabilir platformlarında kritik bir rol üstlenerek, mevcut haberleşme altyapısını güçlendirecek.





NATO CTECH’İ TERCİH ETTİ

NATO ile anlaşma sürecini SAHA EXPO’da Yeni Şafak’a anlatan CTech Genel Müdürü Cüneyd Fırat, “NATO bünyesinde bulundurduğu ülkeler içinden STANAG 4606 standardına uygun elektronik karıştırmaya dayanıklı uydu haberleşme modemi almak niyetindeydi ve bu kapsamda NATO'nun teknoloji ve siber merkezi (NCIA) araştırma yaptı. Araştırma sonucunda bu niteliklere uygun ürünlerin sadece Türkiye ve Fransa’da olduğu tespit edildi. Böylece hali hazırda rafımızda bulunan ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin de yıllardır güvenle kullandığı SecureARX isimli ürünümüz NATO’nun da ilgisini çekmiş oldu. Proje kapsamında NCIA ile ilk temasımız 2017’de başladı, 2019’da yetkilileri firmamızda ağırladık. Geçen yıl da ihalenin Türkiye ve Fransa arasında gerçekleşeceğini NATO web sayfasında paylaştı. Temkinli ve tedbirli geçirdiğimiz ihale sürecini biz kazandık. Türkiye’den NATO’ya bu nitelikte bir teknoloji ihracı daha önce gerçekleşmemişti, bu anlamda çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.





SİPARİŞ 3 YILDA HAZIR OLACAK

NATO ile yapılan sözleşmenin ardından, uydu haberleşme sistemlerini üretmek ve teslim etmek üzere üç yıllık süre olduğunu belirten Cüneyd Fırat, “Biz bu işi çok iyi biliyoruz, güvenli ve elektronik karıştırmaya dayanıklı uydu haberleşme ürün ve çözümleri sunan dünyadaki az sayıda şirketten biriyiz. Teknik ekibimiz ve potansiyelimiz güçlü, NATO ile ilk temastan bugüne kadar titizlikle yürüttüğümüz süreci, bugünden sonra da aynı titizlikle sürdüreceğiz” dedi. Son yıllarda yaşanan gerginlik ve savaşların getirdiği ortam dolayısıyla NATO’nun haberleşme güvenliği beklentilerinin çok daha yüksek bir çıtada olmasına da dikkat çeken Fırat, söz konusu anlaşmanın şirket adına stratejik bir kazanım olduğunu vurgularken, CTech’in uluslararası pazarda daha büyük projeler üstlenmesi için önemli bir referans olduğunu belirtti.



