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NATO uydusuna Türkiye imzası

NATO uydusuna Türkiye imzası

Akın Ali Polat
04:002/11/2024, Cumartesi
G: 2/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

NATO’nun ‘Elektronik Karıştırmaya Dayanıklı Sistem’ ihalesini kazanan yerli teknoloji şirketi CTech, önümüzdeki üç yılda SecureARX Güvenli ve Karıştırmaya Dayanıklı Uydu Haberleşme sistemini NATO uydu haberleşme ağına entegre edecek. Türkiye’den NATO’ya bu nitelikte bir teknoloji ihracının ilk kez yapılacağını dile getiren CTech Genel Müdürü Cüneyd Fırat, uluslararası pazarda yeni projeler için güçlü bir referans kazandıklarını belirtti.

Türkiye’nin teknoloji ve savunma sanayi firmalarından CTech, NATO Haberleşme ve Bilgi Sistemleri Ajansı (NCIA) tarafından açılan Elektronik Karıştırmaya Dayanıklı Sistem (EPMS) ihalesini kazandı. CTech'in geliştirdiği SecureARX sistemi, NATO’nun uydu yer sistemlerine entegre edilerek, uydu haberleşmesinin güvenliği, dayanıklılığı ve kesintisiz devamlılığını sağlayacak. Bu yeni sistem, NATO’nun sabit ve taşınabilir platformlarında kritik bir rol üstlenerek, mevcut haberleşme altyapısını güçlendirecek.


NATO CTECH’İ TERCİH ETTİ

NATO ile anlaşma sürecini SAHA EXPO’da Yeni Şafak’a anlatan CTech Genel Müdürü Cüneyd Fırat, “NATO bünyesinde bulundurduğu ülkeler içinden STANAG 4606 standardına uygun elektronik karıştırmaya dayanıklı uydu haberleşme modemi almak niyetindeydi ve bu kapsamda NATO'nun teknoloji ve siber merkezi (NCIA) araştırma yaptı. Araştırma sonucunda bu niteliklere uygun ürünlerin sadece Türkiye ve Fransa’da olduğu tespit edildi. Böylece hali hazırda rafımızda bulunan ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin de yıllardır güvenle kullandığı SecureARX isimli ürünümüz NATO’nun da ilgisini çekmiş oldu. Proje kapsamında NCIA ile ilk temasımız 2017’de başladı, 2019’da yetkilileri firmamızda ağırladık. Geçen yıl da ihalenin Türkiye ve Fransa arasında gerçekleşeceğini NATO web sayfasında paylaştı. Temkinli ve tedbirli geçirdiğimiz ihale sürecini biz kazandık. Türkiye’den NATO’ya bu nitelikte bir teknoloji ihracı daha önce gerçekleşmemişti, bu anlamda çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.


SİPARİŞ 3 YILDA HAZIR OLACAK

NATO ile yapılan sözleşmenin ardından, uydu haberleşme sistemlerini üretmek ve teslim etmek üzere üç yıllık süre olduğunu belirten Cüneyd Fırat, “Biz bu işi çok iyi biliyoruz, güvenli ve elektronik karıştırmaya dayanıklı uydu haberleşme ürün ve çözümleri sunan dünyadaki az sayıda şirketten biriyiz. Teknik ekibimiz ve potansiyelimiz güçlü, NATO ile ilk temastan bugüne kadar titizlikle yürüttüğümüz süreci, bugünden sonra da aynı titizlikle sürdüreceğiz” dedi. Son yıllarda yaşanan gerginlik ve savaşların getirdiği ortam dolayısıyla NATO’nun haberleşme güvenliği beklentilerinin çok daha yüksek bir çıtada olmasına da dikkat çeken Fırat, söz konusu anlaşmanın şirket adına stratejik bir kazanım olduğunu vurgularken, CTech’in uluslararası pazarda daha büyük projeler üstlenmesi için önemli bir referans olduğunu belirtti.


Amerikan basını 'Ordularını Türk silahlarıyla donattılar' deyip MPT-76'yı mercek altına aldı: Öldürücü gücü artıracak

Tüm tasarım, geliştirme ve kalifikasyon faaliyetleri milli imkanlarla gerçekleştirilen, eksi 40 ve 65 derecede, basınçlı su tehdidi altında ve balçıkta bile sorunsuz çalışan MPT-76, farklı coğrafyalarda ordu birliklerine önemli hizmetler vermeye devam ediyor. NATO standartları kapsamında soğuk, sıcak, kum, yağmur, çamur gibi ağırlaştırılmış ortamlarda 42 testi hatasız geçen MPT-76, Amerikan savunma dergisinin radarına girdi. The Defense Post'ta yer alan habere göre, Kamerun Silahlı Kuvvetleri, özel kuvvetlerin, Milli Piyade Tüfeği MPT-76 ile ‘öldürücü gücünü artırdığını' açıkladı. Haberde ayrıca, kullanım kolaylığı sağlayan silahın etkin ve caydırıcı bir askeri ekipman olduğu ifade edildi.

#Ekonomi
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