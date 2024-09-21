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Ekonomi
Avrupa başkentlerini geride bıraktı: Ne Paris ne Londra zirvede İstanbul var

Avrupa başkentlerini geride bıraktı: Ne Paris ne Londra zirvede İstanbul var

Seda Ekinci
12:1921/09/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Türkiye tüm avrupa ülkelerini geride bıraktı
Türkiye tüm avrupa ülkelerini geride bıraktı

Benzersiz mimarisi, güçlü alt yapısı, üstün teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolculuk deneyimi ile dünya havacılık sahnesinde emin adımlarla ilerleyen İstanbul Havalimanı zirvedeki yerini korudu. Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı tarafından yayınlanan 9-15 Eylül tarihlerini kapsayan Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nda İstanbul Havalimanı, günlük ortalama bin 488 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu. Dünya genelindeki küresel ölçekli 25 havalimanı içerisinde 7. sırada yer alan İstanbul Havalimanı, Amsterdam, Paris ve Londra gibi Avrupa başkentlerindeki havalimanlarını geride bıraktı.

Dünyanın en büyük ve en yoğun havalimanlarından biri olmanın da ötesinde, yolcu kapasitesi ve mimarisiyle dikkat çeken İstanbul Havalimanı yine en iyiler arasına girdi. A
vrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı tarafından yayınlanan 9-15 Eylül tarihlerini kapsayan Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nda İstanbul Havalimanı, günlük ortalama bin 488 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu.

Ne Paris ne Londra! Zirvede İstanbul var

Dünya genelindeki Küresel ölçekli 25 havalimanı içerisinde 7. sırada yer alan
İstanbul Havalimanı, Amsterdam, Paris ve Londra gibi Avrupa başkentlerindeki havalimanlarını geride bırakarak zirvedeki yerini korudu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 9-15 Eylül tarihlerinde Avrupa'daki havalimanlarında gerçekleşen havacılık istatistiklerinin yer aldığı 19 Eylül tarihli Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama bin 488 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı olduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu,
“İstanbul Havalimanımız Amsterdam, Paris ve Londra gibi Avrupa başkentlerindeki havalimanlarını geride bırakarak zirvedeki yerini korudu. Günlük ortalama 949 uçuş gerçekleştiren Antalya Havalimanı ise aynı listede 10. sırada yer aldı. ”
dedi.

Uraloğlu, küresel ölçekli 25 havalimanı içerisinde ise ortalama 747 günlük uçak kalkışının gerçekleştiği İstanbul Havalimanı'nın dünya genelinde de 7. sırada yer aldığına dikkat çekti.


“Türkiye günlük ortalama 3 bin 735 uçuş ile Avrupa'da 6. sırada”

EUROCONTROL tarafından 19 Eylül tarihinde yayınlanan Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nda yayımlanan hava trafik istatistiklerine göre Türkiye'nin günlük ortalama 3 bin 735 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6.sırada yer aldığını vurgulayan Bakan Uraloğlu,
“Uçuş yoğunluğundaki başarımız uçuşlardaki gecikme sürelerinde de devam etti. Raporda EUROCONTROL hava sahası uçuş başına ortalama 2,27 dakikalık bir gecikme süresi elde ederken Türk hava sahamız ise uçuş başına sadece 0,5 dakikanın altındaki gecikme süresi ile Avrupa'nın en verimli hava sahalarından biri oldu”
diye konuştu.
Bakan Uraloğlu, EUROCONTROL üyeleri arasında 7 saha kontrol merkezinde uçuş başına ortalama 1 dakikadan fazla gecikme süreleri yakalandığını belirterek,
“Budapeşte ortalama 4,4 dakikalık gecikme ile en yüksek gecikme yaşayan hava sahası oldu. Karlsruhe hava şartlarından kaynaklı ortalama 1,9 dakikalık gecikme süresi elde etti. Zagreb ve Belgrad ise 1,8 dakika ile en yoğun gecikme yaşayan saha kontrol merkezleri arasında yer aldı”
şeklinde konuştu.

İstanbul Havalimanı'na "5 Yıldızlı Havalimanı" ödülü

Londra merkezli havacılık enstitüsü Skytrax tarafından "5 Yıldızlı Havalimanı" olarak nitelendirilen İstanbul Havalimanı, dünyada bu unvanı alma başarısı gösteren 8 global aktarma merkezi oldu.

Denetmenler, mimarisi ve teknolojisiyle dünyanın en iyi havacılık merkezlerinden biri olan İstanbul Havalimanı’nda giden yolcu, transfer yolcu ve gelen yolcu deneyimini etkileyen otopark, toplu ulaşım, web sitesi, mobil uygulama, güvenlik/pasaport kontrol, temel yolcu hizmetleri, mağazalar, yeme içme alanları, bagaj alım gibi her temas noktasını deneyimleyerek, bu noktalarda sunulan hizmeti, hizmete erişim kolaylığını, yolcu konforunu titizlikle inceledi.

İstanbul Havalimanı ayrıca dünyada "5 yıldız" alan en büyük terminale sahip havalimanı olma başarısını da gösterdi.

#İstanbul
#İstanbul Havalimanı
#ekonomi
#Rekor

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