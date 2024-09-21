Dünyanın en büyük ve en yoğun havalimanlarından biri olmanın da ötesinde, yolcu kapasitesi ve mimarisiyle dikkat çeken İstanbul Havalimanı yine en iyiler arasına girdi. A

vrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı tarafından yayınlanan 9-15 Eylül tarihlerini kapsayan Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nda İstanbul Havalimanı, günlük ortalama bin 488 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu.