Benzersiz mimarisi, güçlü alt yapısı, üstün teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolculuk deneyimi ile dünya havacılık sahnesinde emin adımlarla ilerleyen İstanbul Havalimanı zirvedeki yerini korudu. Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı tarafından yayınlanan 9-15 Eylül tarihlerini kapsayan Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nda İstanbul Havalimanı, günlük ortalama bin 488 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu. Dünya genelindeki küresel ölçekli 25 havalimanı içerisinde 7. sırada yer alan İstanbul Havalimanı, Amsterdam, Paris ve Londra gibi Avrupa başkentlerindeki havalimanlarını geride bıraktı.
Ne Paris ne Londra! Zirvede İstanbul var
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 9-15 Eylül tarihlerinde Avrupa'daki havalimanlarında gerçekleşen havacılık istatistiklerinin yer aldığı 19 Eylül tarihli Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Uraloğlu, küresel ölçekli 25 havalimanı içerisinde ise ortalama 747 günlük uçak kalkışının gerçekleştiği İstanbul Havalimanı'nın dünya genelinde de 7. sırada yer aldığına dikkat çekti.
“Türkiye günlük ortalama 3 bin 735 uçuş ile Avrupa'da 6. sırada”
İstanbul Havalimanı'na "5 Yıldızlı Havalimanı" ödülü
Denetmenler, mimarisi ve teknolojisiyle dünyanın en iyi havacılık merkezlerinden biri olan İstanbul Havalimanı’nda giden yolcu, transfer yolcu ve gelen yolcu deneyimini etkileyen otopark, toplu ulaşım, web sitesi, mobil uygulama, güvenlik/pasaport kontrol, temel yolcu hizmetleri, mağazalar, yeme içme alanları, bagaj alım gibi her temas noktasını deneyimleyerek, bu noktalarda sunulan hizmeti, hizmete erişim kolaylığını, yolcu konforunu titizlikle inceledi.