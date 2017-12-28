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Ne zaman emekli olurum? Emeklilik yaşı hesaplama

Ne zaman emekli olacağınızı hesaplayın

Herkesin hayali uzun çalışma sürelerinden sonra emekli olmak. Ve "Ne zaman emekli olurum?" sorusu çalışma hayatında uzun senelerini harcayan vatandaşların aklına takılan sorulardan biri. Peki emeklilik zamanınızı nasıl öğrenebilirsiniz? Hangi şartlar yerine geldiğinde emekli olursunuz? Detaylar haberimizde

Haber MerkeziYeni Şafak
&quot;Ne zaman emekli olurum?&quot; sorusunun yanıtını merak eden vatandaşlar konuyla alakalı araştırmalarını internet üzerinden sürdürmeye devam ediyorlar.
"Ne zaman emekli olurum?" sorusunun yanıtını merak eden vatandaşlar konuyla alakalı araştırmalarını internet üzerinden sürdürmeye devam ediyorlar.

Emeklilik için gerekli olan şartları yerine getirdiğinizde emekli olabilirsiniz. Emeklilik için yerine getirmeniz gereken en önemli şartlar emeklilik yaşının doldurulması ve prim ödenen gün sayısının tamamlanmasıdır.

Emeklilik yaşı en doğru şekilde nasıl öğrenilir?

E- devlet portalı üzerinden ‘Ne zaman emekli olurum?’ soruları kolayca yanıt buluyor. 4A, 4B, 4C’li çalışanlar e-devlet üzerinden sigorta gün sayısı ve prim miktarını sorgulayabilirler. Uygulamasına giriş yapabilmek için sayfada yer alan formu detaylı bir şekilde doldurmanız gerekmektedir. Bu nedenle sigortalıların ilk olarak hizmet dökümü alması ve formdaki bilgileri doldurması kişi için yararlı olacaktır. Sisteme girilen bilgiler ile hesaplama yapmasının ardından emeklilik yaşınız sayfada gözükecektir.

SİGORTA TÜRÜNÜZE DİKKAT EDİN!

Seçim yaparken sigorta türünüze dikkat edin. Yapılacak seçimler sonrasında doğru uygulama üzerinden işlem yapılarak, emeklilik ile ilgili tüm detaylar netlik kazanacaktır. Sigortalı kişilerin yapacağı işlemlerde en önemli nokta, sigorta bilgilerinin doğru bir şekilde girilmesidir.

SGK 4A HİZMET DÖKÜMÜ NASIL ALINIR?

SGK Hizmet Dökümü almak için öncelikle E-Devlet şifresine sahip olmanız gerekir. E- Devlet şifresini TC Kimlik Numaranız ile başvurduğunuz PTT Merkez Müdürlükleri veya yetkili şubelerden şifrenizi 2 TL karşılığında temin edebilirsiniz.

Başvuruda bulunan kişilerin prim ödemelerinin tamamlamış olmaları ve hizmet sürelerinin eksiksiz olarak doldurmuş olmaları erken emeklilik için gereklidir. Vermiş olduğumuz şartları oluşturmuşsanız şayet erken emeklilik hakkı kazanmış durumdasınızdır. Erken emeklilik için kabul etmeniz gereken durum ise maaşınızdan erken emekli olacağınız için uygulanan maaş kesilmesidir. Bu durum şöyledir ki emekli olacak vatandaşlarımızın maaşlarından %5 oranında bir kesintiye uğramasıdır.

1999 yılından önce sigortalı olarak çalışmaya başlamış olmanız erken emeklilik için gereken şartlardandır. Son olarak da bahsettiğimiz gibi erken emeklilik için prim gün sayısı doldurulması gerekli bir durumdur.

4A (SSK) çalışanları için emeklilik aylığı hesaplama:

Öncelikle bunun için aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklamanız gerekmektedir. Ardından açılan sayfada T.C. kimlik numaranızı, SSK sicil numaranızı, Baba adınızı, Nüfusa kayıtlı olduğunuz ili ve son olarak doğum tarihinizi giriniz. Daha sonra Sorgula butonuna basarak emeklilik aylığı hesaplama işlemini tamamlayınız.

4B (BAĞ-KUR) çalışanları için emeklilik aylığı:

Aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklayın. Açılan sayfada Kimliğimi Şimdi Doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra T.C. kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi giriniz. Yönlendirildiğiniz sayfada Kurumu kısmından esnaf mısınız yoksa tarımla mı uğraşıyorsunuz onu seçin. Daha sonra Sorgula seçeneğine tıklayarak işleminizi tamamlayınız.

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