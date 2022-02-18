Ekonomi Nef Arsada iki kat kar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Nef Arsa'da iki kat kâr

Yaptıkları araştırmada insanların yüzde 92’sinin arsayı karlı yatırım aracı gördüğünü söyleyen Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, “Bizim 800 liradan sattığımız arsa, şimdi ikinci elde bin 500 liradan satılıyor” dedi. Nef Arsa’da fiyatların 80 bin TL’den başlayıp, 200 bin liraya kadar çıktığını söyleyen Timur, “Aylık 2 bin TL ödemelerle imarlı, ifrazlı, tapulu arsaları yatırımcılarla buluşturuyoruz. Ev hayali kuramayanlara fırsat oluşturmak istedik” dedi

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Hamide Hangül Yeni Şafak
​Nef Arsada iki kat kâr
Nef Arsa

Koronavirüs salgınıyla özellikle kırsal ve yazlık bölgelerde arsa talebi yoğunlaşırken, son iki yılda getirisini de ikiye katlamaya başladı. Yaptıkları araştırmaya göre insanların yüzde 92’sinin en karlı gayrimenkul yatırımı gördüğü arsada, son iki yılda karlılık oranının yüzde 95’e ulaştığına işaret eden Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, “Bizim 800 liradan sattığımız arsa, şimdi ikinci elde bin 500 liradan satılıyor” diye konuştu.

Erden Timur
Erden Timur

FİYATLAR 80 BİN TL’DEN BAŞLIYOR

Bu yıl Marmara ve Ege Bölgesi ile Ankara gibi büyük şehirlerde olmak üzere en az 4 yeni arsa projesini daha devreye alacaklarını açıklayan Timur, “Nef Arsa ile sadece bu sene 3,4 milyar liralık yeni yatırım planlıyoruz. Banka kredili seçenekle arsa alım imkânını da devreye aldık. Fiyatlarımız 80 bin TL’den başlıyor. 200 bin liraya kadar banka kredisi ve hatta aylık sadece 2 bin TL’lik ödemelerle imarlı, ifrazlı, hemen tapulu arsaları yatırımcılarla buluşturuyoruz” dedi.

ÇANAKKALE’DE 5 AYDA İKİ KAT ARTIŞ

Nef’in araştırmasında, arsa alan yatırımcıların yüzde 80’inin tekrar arsa almak istediğine işaret eden Timur, “Nedeni, arsanın tarihteki en kârlı yatırım aracı olması. Türkiye’de konut imarlı arsa metrekare fiyatı ocak sonu itibarıyla 950 TL’ye ulaştı. Tam bir yıl önceye kıyasla yüzde 40 artış söz konusu. Ocak 2020’ye göre ise artış yüzde 95. Sadece iki yılda ülke ortalamasına göre artış iki kat. Ancak bu iyi lokasyonlardaki imarlı projelerde daha da yüksek. Mesela Çanakkale projemizde fiyatlar sadece 5 ayda ikiye katlandı” dedi.

Ev hayalinde bir fırsat oluşturduk

  • Arsanın daha da kıymetli olduğu bir döneme girildiğini belirten Timur, “Şu an bulunan gayrimenkulün alınması gerekiyor ve eldeki gayrimenkulün de satılmaması gerekiyor. Maliyetler nedeniyle fiyatlar artış trendinde. Biz de ev hayali kuramayanlara fırsat oluşturmak istedik” dedi. Büyük şehirlerde yaşayan ve gereğinden fazla psikolojik yük taşıyan yatırımcılardan çiftlik ve bahçeli arsa talebinin de sürekli arttığına dikkati çeken Timur, “Nef Arsa’dan 5 bin 447 kişi 629 bin metrekarelik yer satın aldı" dedi.

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