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Ekonomi Nevitadan uluslararası iş birliği Türkiyede ev almak isteyenlere yol gösterecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Nevita’dan uluslararası iş birliği: Türkiye'de ev almak isteyenlere yol gösterecek

Yabancıya gayrimenkul satışında pazar lideri olan Nevita, Pakistan’ın en önemli emlak arama sitesi ilaan.com ile stratejik bir iş birliği yaptı. Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, “Bu iş birliği ile Pakistanlı yatırımcılarla buluşmayı hedefliyoruz. Ev arama sürecinde olanlar ilaan.com ile sadece internet üzerinden aradıkları bölgenin ve evin detaylarına ulaşabilecek” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İşbirliği anlaşması, Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal (solda) ile İlaan.com Yönetim Kurulu Başkanı Mian Muhammad İlyas tarafından imzalandı.
İşbirliği anlaşması, Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal (solda) ile İlaan.com Yönetim Kurulu Başkanı Mian Muhammad İlyas tarafından imzalandı.

Yabancıya gayrimenkul satışında pazar lideri olan Nevita, Pakistan’ın en önemli emlak arama sitesi ilaan.com ile stratejik bir iş birliğine imza attı. Fuzul Grup açıklamasına göre, yabancılara gayrimenkul satışı alanında faaliyetini sürdüren grup şirketlerinden Nevita, Pakistan’ın en büyük emlak arama sitesi ilaan.com ile iş birliğine imza attı.

TÜRKİYE’DE EV ALMAK İSTEYENE YOL GÖSTERECEK

Gerçekleştirilen iş birliğiyle Nevita, Türkiye’den ev almayı amaçlayan Pakistan vatandaşlarına ilaan.com ile birlikte profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti vermeyi planlanıyor. Anlaşma kapsamında yatırımcılara; özel ve ayrıcalıklı proje teklifleri, havaalanı ulaşımı ve saha ziyaretlerinde sınırsız hizmet sunulacak. Türk pasaportu başvurusunda bulunacaklara ise süreçle ilgili destek verilecek.

HEYECANLI İŞBİRLİĞİ

  • Dijital platformların, pazarlama ve uzaktan tanıtım faaliyetlerinde sektörün olağan bir parçası haline geldiğini aktaran Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, "ilaan.com ile yaptığımız iş birliğinden dolayı son derece heyecanlıyız. Bu iş birliği ile Pakistanlı yatırımcılarla buluşmayı hedefliyoruz. Ev arama sürecinde olanlar ilaan.com ile sadece internet üzerinden aradıkları bölgenin ve evin detaylarına ulaşabilecek. Online platformu kullanan yatırımcılar gayrimenkul alım süreçlerini kolaylaştıracak bilgileri de elde edebilecek. Özellikle pandemi nedeniyle Türkiye'ye seyahat edemeyen Pakistanlı alıcılar ilaan.com üzerinden gayrimenkulleri sanal turlarla gezme şansına sahip olacak. Bu iş birliğiyle Türkiye’de ev sahibi olmayı daha kolay, hızlı ve keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

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