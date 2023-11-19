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Ekonomi

NFT 2 senede çöp oldu

Teknoloji meraklılarının peşinden koştuğu NFT piyasası, yaklaşık 2 yılda çöp oldu. Ağustos 2021’de 2,8 milyar dolarlık NFT’lerin, yüzde 95’i Ekim 2023 itibarıyla değersiz hale geldi. Uzmanlara göre, işin piyasası prestij vaadiyle pazarlanıp kısa süre varlık gösterip söndü. Bu modaya katılan binlerce şirketin önemli yatırımlar yaptığını hatırlatalım.

Orhan Orhun Ünal
04:00 - 19/11/2023 Pazar
Güncelleme: 06:21 - 19/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Dijital ürün ve sanatın yüzde 95'i artık değersiz

Dijital ürün ve sanatın yüzde 95'i artık değersiz

Nitelikli Fikri Tapu olarak bilinen NFT’ler (non-fungible token)’in yüzde 95’i artık değersiz durumda. Kimi çevrelerde ‘dijital sanat’ ismiyle de parlatılan genellikle birbirinin kopyası binlerce çizgi karakterden oluşan nitelikli fikri tapuların parasal değeri çökmüş halde. Dijital bir dosyanın benzersiz olduğu anlamına gelen NFT’ler, değiştirilemez olarak pazarlandı. Bu özellikleriyle teknoloji yatırımcılarının dikkatini çekti.


Bu, NFT’nin sahibinin onu başka bir token ile değiştiremeyeceği veya takas edemeyeceği anlamına geldiği için özellikle teknoloji meraklılarının yeni yatırım alanı oldu. NFT’nin eşsiz olma özelliği onun değerini yükselterek milyonlarca yatırımcıyı bu alana çekti. Bir anda herkesin ilgi odağı olan NFT edinme yarışına girdiği bu alan, şimdilerde değersizlikle anılıyor. NFT Scan ve CoinMarketCap rakamlarını inceleyen DappGambl raporuna göre, 73.257 NFT koleksiyonundan 69.795’inin piyasa değeri 0 Ether şeklinde ifade edildi. Hiçbir ederi olmayan NFT’si olan kişi sayısı ise 23 milyona ulaştı.


YÜZDE 1’İ 6 BİN DOLARIN ÜSTÜNDE

Geçtiğimiz aylarda Twitter’ın Kurucusu Jack Dorsey’nin 2021 yılında 2.9 milyon dolara satılan ilk tweet’inin piyasa değeri 3 doların altına kadar geriledi. Şimdilerde, dijital dünyanın temel gündem maddesi yapay zeka ve ona bağlı sistemler olurken, NFT ürünleri unutulmuşa benziyor. İlgili rapora göre, NFT’lere ilgi o kadar azalmış durumda ki koleksiyonların yüzde 79’unun satışı katılım olmadığı için yapılamıyor. Raporda, koleksiyonların yüzde 1’inden azının ise 6 bin doların üzerinde değere sahip olduğu bildirildi. Birçok kesime göre, NFT piyasası kısa süreli prestij ve popülerlik vaadiyle varlık gösterip söndü. Bu modaya katılan binlerce şirketin önemli yatırımlar yaptığını da hatırlatalım.


#kripto para
#blok zinciri
#NFT
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