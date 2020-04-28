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Ekonomi Normalleşmenin ilk adımı ticarette TIR şoförlerine karantina esnekliği
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Normalleşmenin ilk adımı ticarette: TIR şoförlerine karantina esnekliği

Koronavirüsü tedbirleri kapsamında uluslararası ticarette yük taşımacılığı ile ilgili yeni kararlar alındı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dış ticaretin etkin ve yüksek kapasiteyle devamının sağlanması için gerekli çalışmaların yapıldığını kaydetti.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Pekcan, virüs ile mücadelede gelinen safha dikkate alınarak, ihracat sevkiyatlarının olumsuz yönde etkilenmemesi, tedarik zincirinin zarar görmemesi ve taşımacılık sektörünün etkin şekilde çalışabilmesi amacıyla, uluslararası ticari nakliyat kapsamında İran ve Irak sınır kapılarından giriş-çıkışlar hariç olmak üzere Türk şoförlerin Türkiye’ye girişlerinde, Sağlık Bakanlığı birimlerince yapılan muayene sonrasında Kovid-19’a ilişkin bir belirti tespit edilmemesi ve her türlü sağlık tedbirlerinin alınması şartıla 14 günlük karantina süresini beklemeden tekrar yurt dışına çıkabilmelerine izin verildiğini söyledi.

Ruhsar Pekcan

YABANCILARA 72 SAAT ŞARTI

Ülke dışına çıkmayacak Türk şoförlerin, daha önceki uygulamada olduğu gibi 14 günlük karantina süresini evlerinde tamamlamaları gerektiğini vurgulayan Pekcan, "Sağlık kontrollerinde hastalığa ilişkin herhangi bir semptom tespit edilmeyen yabancı uyruklu şoförlere ise 72 saat kuralı getirildi. Yabancı uyruklu araç şoförleri, sağlık kontrolleri sonrasında herhangi bir semptom tespit edilmemesi ve her türlü sağlık tedbirlerine uymaları koşuluyla Türkiye’ye girişlerini takip eden 72 saat içerisinde ülkemizden tekrar çıkış yapmalarını taahhüt etmeleri halinde, 14 günlük karantina süresi uygulanmadan yüklerini bırakmaları için ülke içine girişlerine izin verilmiştir" dedi.

DEZENFEKSİYON İŞLEMİNE DEVAM

  • Pekcan, Türkiye'ye giren araçların yine dezenfeksiyon işlemine tabi tutulacağını, Türk ve yabancı şoförler için ilgili valilik/kaymakamlıklar tarafından gerekli her türlü sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alınacağını söyledi. Pekcan, "Kovid-19 semptomları görülen yabancı şoförlerin yurt içine girişlerine kesinlikle izin verilmeyecek, Türk şoförlerin ise ilgili sağlık müdürlüklerine bildirim yapılarak karantina/tedavi altına alınmaları sağlanacaktır" ifadelerini kullandı. Pekcan, Türkiye açısından aciliyet arz eden ilaç, tıbbi malzeme ve gıda maddeleri taşıyan araçların/şoförlerin girişlerine öncelik verileceğini belirtti.

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