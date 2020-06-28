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Ekonomi Nükleere ara eleman meslek liselerinden Mersinde 7 okulda nükleer eğitimi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Nükleere ara eleman meslek liselerinden: Mersin’de 7 okulda nükleer eğitimi

Mersin’deki gençler için yeni bir istihdam kapısı açıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mersin’de 7 okulda nükleer eğitimi verileceğini duyurdu. Dönmez, “Protokoller imzalandı. Liseli gençler nükleer enerji teknolojilerine hazırlanacak ve Türkiye’nin enerji üretiminde söz sahibi olacak” dedi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

2023 yılında ilk reaktörü devreye girecek olan Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali (NGS) Akkuyu’da Türk çalışan sayısının ve yerel katılımın artırılması amacıyla Mersin’deki 7 mesleki ve teknik Anadolu lisesinin müfredatına “nükleer enerjiye giriş dersi” eklendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu NGS’de yaptığı incelemeler sırasında açıkladığı Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokolün ayrıntıları belli oldu. Mersin’deki gençler için yeni bir istihdam kapısı olacak ve Türkiye’nin enerji üretiminde gençlerin de söz sahibi olması için imzalanan protokol çerçevesinde liseli gençler nükleer enerji teknolojilerine hazırlanacak.

NÜKLEER ENERJİYE GİRİŞ DERSİ

Milli Eğitim Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Akkuyu Nükleer A.Ş. ve ana yüklenici Titan 2 IC İçtaş İnşaat arasında imzalanan protokolle Mersin’in Gülnar, Silifke, Erdemli, Toroslar, Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde belirlenen mesleki ve teknik Anadolu liselerinin elektrik ve elektronik teknolojileri, inşaat teknolojileri, metal teknolojisi, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme bölümlerinin müfredatına “nükleer enerjiye giriş” dersi eklenecek.

SANTRALİN İNŞAAT VE MONTAJINDA İSTİHDAM

Söz konusu dersi alan öğrenciler mezun olduktan sonra teorik ve uygulamalı eğitime tabi tutulacak. Eğitimi başarıyla tamamlayıp sertifika alan gençler santralin inşaat ve montajında istihdam edilecek.

Öğrenciler eğitimleri boyunca santral sahası, nükleer bilgilendirme ve eğitim merkezlerine ziyaretler gerçekleştirecek. Okulların ihtiyaç duyacağı bütün eğitim materyalleri Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından ücretsiz temin edilecek.

7 OKUL BELİRLENDİ

Protokol kapsamına dahil olan okullar, Gülnar MTAL, Silifke MTAL, Atatürk MTAL ve Mimar Sinan MTAL (Toroslar), Borsa İstanbul MTAL (Tarsus), Mersin MTAL (Akdeniz) ve Ertuğrul Gazi MTAL (Erdemli) olarak belirlendi.

Rusya’ya dört yeni nükleer güç ünitesi

Eğitim alan gençlerin yurtdışında da benzer işlerde çalışma imkanı bulunuyor. Dünyada da nükleer enerji yatırımları devam ediyor. Buna son örnek Rusya olarak karşımıza çıkıyor. Rusya’nın Leningrad ve Smolensk bölgelerinde yeni nükleer güç santrali (NGS) ünitelerinin inşası için hazırlık çalışmaları başladı. Yapılacak 4 yeni nükleer güç ünitesi, 15 bin kişiye iş imkanı sunacak. Rusya’da nükleer güç üniteleri inşaat çalışmalarının organizasyonu ve yatırım projelerinin uygulanmasından sorumlu olanların atanması için yapılan toplantı sonrasında konuyla ilgili karar Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un Genel Müdürü Alexei Likhachev tarafından imzalandı. Bu tesisler, 2035 yılına kadar Rusya Hükümeti tarafından onaylanan Rusya’nın genel elektrik tesisi yerleştirme planına dahil edildi. Rosatom’un bir parçası olan Rosenergoatom, bu periyotta yatırım projelerinin hem geliştiricisi hem de teknik koordinatörü olacak.

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