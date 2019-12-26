Nuri Albayrak: Türkiye'de yerli motor üreten tek firma TÜMOSAN

TÜMOSAN ile FNSS arasında 'Yerli Motor Tedariki Alt Yüklenici Sözleşmesi'nin imza törenine, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak (sağda) ve Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir (ortada) katıldı.

TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi AŞ (TÜMOSAN) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak, 1980'de kurulan şirketin yıllık motor kapasitesinin 100 bini bulduğunu söyledi.

Şirketi aldıklarında 75 beygir güce kadar motor üretildiğini ifade eden Albayrak, "Motor güçlerini 115, 350 ve 530 beygire kadar çıkarttık. Türkiye'de yerli motor üreten tek firma TÜMOSAN'dır. Geliştirme ve üretimlerimiz sürüyor. En kısa zamanda 750 ve yukarı güçleri üretmeye çalışacağız, altyapı çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

AA TÜMOSAN motor güçlerini 115, 350 ve 530 beygire kadar çıkarttı.

Bugüne kadar Ar-Ge'ye çok büyük yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Albayrak, gelecekte bunun karşılığını görmeyi umdukları dile getirdi. Albayrak, "Öyle yıllar oldu ki TÜMOSAN zarar etti. Zararımız Ar-Ge kaynaklı olduğu için hiç üzülmedik. Ülkemize, milletimize, Türk Silahlı Kuvvetlerine büyük bir katma değer oluşturduğumuz için çok mutluyuz." diye konuştu.

OYNAT 00:57 TSK'da bir ilk: Zırhlı araçlara tamamen yerli TÜMOSAN motoru entegre edilecek TÜMOSAN ile FNSS arasında 'Yerli Motor Tedariki Alt Yüklenici Sözleşmesi' imzalandı. Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araca TÜMOSAN'ın motorları entegre edilecek. 8x8 ve 6x6 araçlarda TÜMOSAN mühendisleri tarafından tamamen yurt içi imkanlarla geliştirilmiş olan dizel motorlar kullanılacak. Projede yerli motor kullanılması konusunda ısrarcı olduklarını dile getiren Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TÜMOSAN firmasına bu konudaki gayretleri için teşekkür etti.

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İhalelerde yerli motor hassasiyeti

FNSS ile TÜMOSAN arasında imzalanan Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar Projesi Yerli Motor Tedariki Alt Yüklenici Sözleşmesi kapsamında 6x6 ve 8x8 zırhlı araçların motorlarının kendileri tarafından sağlanacağına dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:

"Şu anda Türk Silahlı Kuvvetlerinde yenilenmesi gereken 5 bine yakın araç gereç motoru var. Bunların ilk aşamasına 100 araçla başladık, devamı da gelecek inşallah. Biz ürettikçe yapılacak ihalelerde yerli motora devam edecekler. Motor üretme kapasitemiz çok büyük, bize gelecek talepleri hızla organize edebilecek durumdayız. Öncelikle bu güç motorlarının Türkiye'de üretilmesi lazım. 530 beygir üzerindeki güçlerle ilgili altyapı çalışmalarına devam ediyoruz. İleride 750, 1000, 1500'e kadar inşallah çıkacağız."

EKONOMİ TÜMOSAN farkı: İlk defa yerli ve milli bir motor askeri araçlara entegre ediliyor

Albayrak, projedeki koordinasyona bağlı olarak 12 ay içinde TÜMOSAN motorundan güç alan bir zırhlı aracın yollarda görülebileceğini bildirdi.

TÜMOSAN tarafından yüzde 98 yerlilik oranıyla geliştirilen PUSAT aracının testlerinin devam ettiği bilgisini veren Albayrak, "Motoru, güç grubu yerli, sadece çeliği yurt dışından alıyoruz. Bu da olursa yüzde 100 yerli zırhlı aracı üretmiş olacağız." dedi.

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FOTOĞRAF 22 TÜMOSAN mühendisleri tarafından yüzde 100 yerli olarak tasarlanıp üretilen TÜMOSAN PUSAT, milli motor, şanzıman, güç aktarma, süspansiyon ve elektronik sistemleri IDEF fuarında 8 numaralı HALL’de yerini aldı. Fuarda tüm detayları inceleyen Yenişafak, 4x4 savunma araçları arasında teknoloji ve performans açısından dikkat çeken PUSAT'ı görüntüledi. PUSAT fuarın gözdesi olarak kendisinden söz ettiriyor. PUSAT gösterişinin yanı sıra performansıyla da göz dolduruyor. Son teknoloji ile yeni nesil 4 silindirli TÜMOSAN motoru, otomatik TÜMOSAN şanzımanı ve güç aktarma sistemi sayesinde yüzde 30 yakıt tasarrufu da sağlıyor. Her türlü arazi koşulunda hizmet verebilen PUSAT farklı silah ve balistik koruma sistemleri ile elektronik donanımların entegrasyonu sayesinde aracın tasarımı istenilen görev profiline uygun hale getirilebiliyor. TÜMOSAN tarafından geliştirilen PUSAT, tehdit ortamının gerektirdiği zırh korumasına da sahip ve yüzde 100 yerli olma özelliği taşıyor. PUSAT, TÜMOSAN’ın askeri araç ailesi konseptinde çalışmalara başladığı hafif sınıftaki ilk üyesi. PUSAT’ın ardından orta ve ağır sınıfta araçların çalışmaları devam edecek. Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak, IDEF fuarında TÜMOSAN'ın standını ziyaret etti. Nuri Albayrak, PUSAT'ı da yakından inceledi. Fuarda Dubai askeri yetkilileri TÜMOSAN standını ziyaret etti ve TÜMOSAN Genel Müdürü Kurtuluş Öğün'den bilgi aldı. TÜMOSAN PUSAT IDEF'te yerini aldı TÜMOSAN PUSAT IDEF'te yerini aldı TÜMOSAN PUSAT IDEF'te yerini aldı TÜMOSAN PUSAT IDEF'te yerini aldı TÜMOSAN PUSAT IDEF'te yerini aldı TÜMOSAN PUSAT IDEF'te yerini aldı TÜMOSAN PUSAT IDEF'te yerini aldı . . . . . . . TÜMOSAN PUSAT IDEF'te yerini aldı TÜMOSAN mühendisleri tarafından geliştirilen, yüzde 100 yerli ve hafif taktik tekerlekli zırhlı araç “TÜMOSAN PUSAT" IDEF 2017'de yerini aldı. İlk kez bugün görücüye çıkan PUSAT, 4x4 savunma araçları arasında dikkatleri üzerine topladı.

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