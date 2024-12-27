Ocakta enerjiye zam yok

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, ocak ayında enerji fiyatlarında bir değişiklik yapmayı düşünmediklerini söyledi. Enerji fiyatlarının maliyetler üzerindeki etkisine dikkat çeken Bayraktar, “Biz tutabildiğimiz kadar enerji fiyatlarını tutuyoruz, ama enerji fiyatına yüzde 10 fiyat artışı yapsan içtiğin kahvenin fiyatı da yüzde 10 artıyor. Halbuki bunun içerisinde elektrik yüzde 2 ya da yüzde 3 payı var. Enerjinin payı neyse onun kadar zam yapılması lazım. Ancak bu fiyatlama davranışıyla alakalı ciddi bir problem var” dedi.

BU YIL 431 MİLYAR LİRA ENERJİ DESTEĞİ VERDİK

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’ndeki sohbet toplantısında sorularımı cevaplandıran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, devletin elektrik ve doğal gaz faturaları üzerinden vatandaşa verdiği desteklere dikkat çekti. Bayraktar, “Çok ciddi bir destek programımız var. Özellikle pandemi döneminin getirdiği süreçte ekonomimizin ve vatandaşlarımızın içinde bulunduğu durumla ilgili ciddi bir destek programı. 2024’te şu ana kadar 431 milyar liralık fatura desteği vermişiz vatandaşlarımıza. Bunun 175 milyar lirası elektrik, 256 milyarı ise doğal gaz faturalarına doğrudan destek yapmışız. Bu 2025’te tabii aynen devam ederse daha da artacak” diye konuştu.

İNDİRİMLİ YENİ TARİFE ŞUBATTA BAŞLAYACAK

Yapılan yeni bir düzenlemeyle tüketimi yüksek olan grupları destek kapsamından çıkarmaya karar verdiklerini anlatan Bakan Bayraktar, destekleme sistemine ilişkin şu detayları verdi: “Yıllık tüketimi 5 bin kilovat saati aşan tüketicilere maliyet esaslı bir modele geçirmeyi hedefliyoruz. Şimdi 417 kilovat saat ve üzerinde tüketim olanlar için de artık onlar farklı bir kategoride. Toplam abonelerin yüzde 3’nü elektrik tarafında yüzde 3’nü etkileyecek, Şubat ayı içerisinde bu Şubat’ın sonunda belki söylemek lazım, faturalarda bunu abonelerin yüzde 3’ü hissedecek. Doğal gazda ise il bazlı bir model geliştirdik. Ortalama tüketimin üzerinde olan bir tüketim rakamının yine tam maliyet esaslı değil, daha yüksek bir fiyattan, yani bir kademelendirme doğal gazda.”

DEPOLARIMIZIN YÜZDE 90’I DOLU

Türkiye’nin doğal gaz depolarının yüzde 90’ların üzerinde dolu olduğunu da belirten Bakan Alparslan Bayraktar, şöyle devam etti: “Kışın inşallah herhangi bir sıkıntı ön görmüyoruz. Yani İran her zamanki bilinmezliğini koruyor. Şu anda kontratın hem sadece yarısını alabiliyoruz. Kontrattaki teslimatın yarısı geliyor ama buna rağmen hani hem LNG altyapımızda hem depolarımızda bu kış için bir risk görmüyoruz.”

SURİYE’YE ENERJİ HEYETİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a yöneltilen soruların önemli bir kısmı Suriye ile ilgili oldu. Bayraktar, Türkiye’nin Suriye’deki enerji alt yapısının yeniden ayağı kaldırılmasıyla yakından ilgilendiğini anlattı. Bayraktar, “Türkiye olarak şu anda Suriye’de 3 iletim hattı ve 4 dağıtım bölgesinde faaliyet gösteriyoruz. İletim hatlarımız Çabonbey’e kadar elektrik taşıyor. Cumartesi veya pazartesi günü bir heyeti Suriye’ye göndermeyi planlıyoruz. Savaştan önce Suriye’deki 8 bin 500 megavat kurulu güç vardı. Bunun 5 bin 500’ü tahrip olmuş ve 3 bin megavatlık kısım kalmış. Suriye’de her şeye ihtiyaç var ama ilk önce alt yapının kurulması lazım” dedi.

DOĞAL GAZ VE PETROL KAYNAKLARI BÜYÜK AVANTAJ

Suriye'deki petrol ve doğal gaz gibi doğal kaynakların yeniden inşası için kullanılmasıyla alakalı da bir çalışma içerisinde olduklarını ifade eden Bayraktar, şu önemli bilgileri verdi: “Muhataplarımıza bu anlamdaki yapabileceğimiz katkıları da söylemeyi düşünüyoruz. Özellikle Suriye'den Türkiye'ye bir petrol boru hattı ile Irak-Türkiye petrol boru hattının birleştirilmesi, Katar gazının Suriye üzerinden Türkiye ve Avrupa'ya taşınması gibi henüz olgunlaşması gereken konular var. Biz nasıl Gabar petrolünü 38 kilometrelik boru hattıyla İdil'e getirip Irak Türkiye Petrol hattına bağlıyorsak benzer şey yapılabilir. Ve dolayısıyla Suriye petrolü buradan da dünyaya veya işte Türkiye'deki rafinerilere açılabilir. Ama özellikle petrol ve doğal gaz yakın planda çalışabileceğimiz iki alan gibi duruyor. İlerleyen zamanlarda Lübnan’a da Suriye üzerinden elektrik verme konusu gündeme gelebilir.”

AKKUYU’DA SIEMENS DEFTERİ KAPANDI

2025 yılında Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde ciddi kararları alacakları bir yıl olacağını anlatan Bakan Bayraktar, Türkiye’nin temiz enerji perspektifine dikkat çekti ve konuyu Almanya’nın Akkuyu’ya parça vermemesine getirdi. Bayraktar, “Siemens'e bu ekipmanla ilgili sipariş Rus şirketi Rosatom tarafından 2020 yılında verilmiş, parası ödenmiş, Siemens bunu yapmış, deposuna koymuş. Alman hükümeti onayı olmadığı için teslim alınmadı. 1,5 yıllık bir gecikme olunca Ruslar Siemens’ten ümidi kesti ve Çin'e sipariş verdi. Çin'de bu ekipman üretilmeye başlandı. İki hafta on gün önce Akkuyu'daydık. Şimdi o ekipmanlar geldi ve yerlerine monte edilmeye başlandı. Yani bir kısmı halen gelmeye devam ediyor. Dolayısıyla tekrar buradan Siemens'e dönüş artık söz konusu olmaz. Dolayısıyla o defter bir anlamda kapandı” diye konuştu.

ITP BORU HATTINDA KIRMIZI ÇİZGİMİZ VAR

Bakan Bayraktar, Irak Türkiye Petrol Boru Hattı’nın devreye alınması konusunda Türkiye’nin verdiği çabaları da anlattı. Hattın Silopi-Ceyhan arasındaki 650 kilometrelik bölümünün yıllardır işler vaziyette tuttuğumuzu belirten Bayraktar, “Hedefimiz şu. Irak-Türkiye boru hattı artık tümüyle kullanılması lazım. Biz Ekim 2023’ten beri bu hattı çalışır vaziyette tuttuk. Hattın günlük kapasitesi 1.4 milyon varil. Yani bugün dünyanın ihtiyaç duyduğu petrolün yüzde 1,5 buradan geçebilecek durumda. 50 milyar dolarlık yıllık petrol ticareti yapa fırsatı var. Bunu Iraklı muhataplarımıza söylüyoruz. Irak heyeti perşembe (dün) Türkiye'ye geliyor. ITP'nin müzakereleri için, çünkü 2026’da süresi bitiyor. Bizim birinci kırmızı çizgimiz bu hattın işler hale getirilmesidir” bilgisini verdi.

NİJER’DE ÜÇ YENİ ALTIN SAHASI ALDIK

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin yurt dışındaki enerji projeleri hakkında da bilgi verdi: “Libya ve Azerbaycan'da sahalarımız var. Hem petrol ve doğal gazda dışarıda daha aktif bir diplomasiyi daha yoğun bir şekilde kullanarak olmalıyız. Nijer önemli bir ülke bizim için. Üç tane altın sahamız vardı. Bugünün haberi bu olsun söyleyelim size. Üç yeni saha anlaşması imzaladık Agadez bölgesinde, Nijer’de ilave sahalar almış olduk. Mevcut 2020’de başladığımız sahada ilk altını 2025’te üretmeyi hedefliyoruz.”







