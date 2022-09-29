Oğuz Gıda pazar payını katlayıp 4 milyar ciro yapacak

Türkiye ürettiği 18 milyon ton meyve ile dünya üretiminde 6. sırada yer alarak yaklaşık yüzde 2,8’ini karşılıyor. Bu kapsamda Türkiye’nin en büyük içecek üretim kapasitesine sahip Oğuz Gıda, üretimini artırmayı planlıyor. Black Bruin Enerji İçeceği, Juss Meyve Suları ve Sarıyer Gazoz markalarını bünyesinde barındıran Oğuz Holding’in CEO’su Enes Örer, halihazırda 5 fabrikada üretim yaptıklarını söyledi.

Enes Örer

SAATTE 100 BİN TON ÜRETİM

Örer, “Soğuk ve alkolsüz içecek ürünlerini tüm gramaj ve ambalajlarda üretme becerisine, know-how bilgisine ve son teknoloji hatlarla donanmış tesislere sahibiz. Meyve suyu için meyve bahçelerimiz var, Adana ve Sakarya’daki fabrikalarımızda meyve suyu, enerji içeceği, limonata üretme kapasitemiz mevcut. Lojistiği de kendi araç filolarımızla sağlıyoruz. Bu sayede hem rekabet avantajı elde ediyoruz hem de kendi ürünlerimizin kalitesini yine kendimiz belirleyebiliyoruz. Saatte 100 ton içecek üretme kapasitesine sahibiz” şeklinde konuştu.

REKLAM

AVRUPALILARLA GÖRÜŞME

2020 yılında Konya Ereğli OSB’de 100 dönüm arazi içerisinde 20 bin metrekarelik kapalı alanda süt ve meyve suyu işleme tesisinin faaliyete geçtiğini kaydeden Örer, “Aynı bölgede 2 bin büyük baş hayvan ile UHT süt üretimi yapmaktayız. Sütler, Oğuz Çiftliği markası ile tüketiciyle buluşuyor. Teknolojik teneke kutu hattında üretilecek soğuk kahve ürünümüz de yıl sonunda piyasaya çıkacak. Ayrıca Avrupa’dan bazı firmalar kendilerine üretim yapmamızı teklif ettiler” dedi. Yeni yatırımlarla birlikte pazar paylarını iki katına çıkaracaklarını kaydeden Örer, 2023 yılında ciroları da 4 milyar TL'ye yükselteceklerini söyledi.

Meyve suyu fiyatı yüzde 10-20 artar